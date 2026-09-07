La Junta destina 477 millones al Plan Sectorial del Hábitat 2022-2027, un 21,5 por ciento más de lo previsto

PALENCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que la Junta de Castilla y León ha aumentado un 21,5 por ciento la movilización de recursos para actuaciones del Plan Sectorial del Hábitat 2022-2027. Así, la dotación llegará hasta los 477.329.658 euros, más de un año antes de su finalización.

Fernández Carriedo ha informado de este aumento de cuantías durante una reunión de trabajo, en Dueñas (Palencia), donde ha mantenido una reunión con los directivos de 'Modulacción', empresa del sector de la construcción que desarrolla equipamiento y elementos sanitarios en procesos de construcción industrializada para viviendas.

El titular de Economía ha recordado que el Plan Sectorial del Hábitat aprobado por la Junta el 5 de enero de 2022 preveía inicialmente recursos por valor de 392,8 millones de euros durante los seis años de vigencia. El objetivo de esta estrategia es impulsar un macrosector de actividad, marcar las líneas de relación público-privadas y potenciar la producción, la construcción, y el consumo responsable, sostenible y circular, en todos los subsectores de actividad, tal y como ha subrayado.

En este sentido, también ha destacado que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha un plan sectorial en torno al Hábitat, un sector estratégico que supone un recurso para aumentar la competitividad y atraer talento. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda está impulsando el HUB 'Construaliza' de Construcción Industrializada de Castilla y León como una plataforma de colaboración público-privada que pone en red las capacidades ya existentes en la Comunidad.

En esta plataforma, coordinada por AEICE como entidad tractora del ecosistema del hábitat, participan centros tecnológicos, universidades, empresas, colegios profesionales y organizaciones sectoriales. El HUB nace como una red que conecta capacidades en las nueve provincias, desde un punto de vista técnico y territorial. El HUB impulsará la innovación aplicada, la formación y el talento especializado en este sector, apoyará el crecimiento e implantación de empresas y situará a la Comunidad como referente nacional en construcción industrializada.

La construcción industrializada es una de las grandes respuestas estratégicas a la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, las limitaciones de mano de obra cualificada en el sector y la urgencia de modernizar los sistemas constructivos hacia modelos más eficientes, sostenibles y tecnológicos.

El sector del Hábitat en su conjunto agrupa a 25.000 empresas, con más de 81.000 empleos, más de 17.000 millones de cifra de negocio y 910 millones en exportación. Es un sector estratégico con un tejido empresarial competitivo y exportador en la Comunidad. Se articula en cinco pilares de actividades, distribuidos en 105 códigos de clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), que incluyen la gestión de materias primas y recursos endógenos, la industria de la transformación, el sector de la construcción, el manufacturero y servicios auxiliares, y el de revalorización de residuos.

Agrupa a distintos sectores: el forestal, la obtención y extracción de materias primas, la industria manufacturera de componentes de la construcción, la energía, la construcción o las actividades de equipamiento de la vivienda, entre otros. El plan sectorial es clave para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la atracción de talento y la creación de oportunidades.