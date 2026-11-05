La Junta destina más de 5,4 millones para actuaciones en zonas de Ávila, León y Zamora afectadas por incendios

Archivo - Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España).- César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves distintas aportaciones, por un valor de más de 5,4 millones de euros, para llevar a cabo actuaciones en zonas de las provincias de Ávila, León y Zamora afectadas por incendios forestales.

En concreto, ha autorizado una aportación dineraria de tres millones de euros a la Diputación de Ávila para una intervención económica extraordinaria en 20 municipios de la provincia con el objetivo de estimular la demanda turística y el consumo, la actividad empresarial, la inversión y nuevas actividades económicas en el marco del Plan de Dinamización Económica Alto Tiétar, Alberche y Tierra de Pinares y con carácter previo a su aprobación.

La aprobación de esta subvención corresponde a razones de urgencia y excepcionalidad para facilitar las primeras inversiones y medidas de dinamización al comienzo de 2027 y facilitar la recuperación económica de los 20 municipios que, con una población de más de 31.000 habitantes, 2.000 empresas y 591 alojamientos turísticos, están incluidos en el ámbito de actuación del Plan.

La Diputación de Ávila cofinancia estas actuaciones con una aportación también de tres millones de euros, con los que se moviliza una inversión total de seis millones de euros destinados a la actividad empresarial, el consumo y el turismo en el Alto Tiétar, Alberche y Tierra de Pinares.

Las principales actuaciones previstas se dirigen a inversiones en infraestructuras y equipamientos vinculados a los objetivos del Plan, con dimensión supramunicipal y en el territorio tanto en el ámbito de apoyo a la actividad empresarial como en infraestructuras de relevancia turística.

Asimismo, se dirigen a actuaciones de promoción y estímulo e impulso de la demanda turística y comercial, dirigidas a incrementar la afluencia de visitantes, impulsar el consumo. Serán subvencionables los gastos realizados durante el período de ejecución desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2029.

ARRIBES DEL DUERO Y VALLE DE IRUELAS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado dedicar más de 966.000 euros a la reparación o sustitución de las infraestructuras de uso público dañadas por los incendios forestales de Fermoselle (Zamora) y Burgohondo (Ávila) durante el pasado verano.

Estas actuaciones, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses y se han contratado por la vía de emergencia, se centrarán en elementos afectados en la parta zamorana del Parque Natural Arribes del Duero y en la Reserva Natural del Valle de Iruelas de la provincia abulense.

Las labores que se van a realizar contemplan desde la retirada de elementos deteriorados a la reparación del firme y márgenes de senderos, incluida la reposición de señalética de acceso a los espacios naturales y de vallados, cerramientos, puertas, aforadores, pasarelas, sistemas de seguridad, diferente mobiliario de áreas recreativas, y accesos.

Asimismo, los contratos, suscritos en el marco del acuerdo 135/2026 de 20 de julio del Consejo de Gobierno para la recuperación de las zonas afectados por los incendios forestales del verano de 2026, integran la reparación o sustitución de miradores, observatorios de aves y refugios de montaña.

También incluyen el apeo y retirada de vegetación muerta y árboles quemados con riesgo de caída sobre infraestructuras de uso público, y la realización de tratamientos selvícolas, desbroces selectivos, plantaciones y siembras.

RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL VALLE DEL TIÉTAR

Por otra parte, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, dependiente funcionalmente de la Vicepresidencia segunda, ha comunicado al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia del contrato mediante el cual se va a realizar un estudio profundo sobre el riesgo de inundación en cinco municipios del Valle del Tiétar afectados por los incendios.

Se trata de las localidades de Mijares, Casavieja, Piedralaves, La Adrada y Sotillo de la Adrada, que se han visto perjudicadas por los deslizamientos de tierra y desbordamientos que causaron las tormentas de principios de octubre, que arrastraron cenizas y sedimentos procedentes de las áreas afectadas por los fuegos estivales.

Por ello, se precisa de una actuación de emergencia para evaluar el potencial riesgo de inundación, un trabajo que se realizará en tres fases.

En primer lugar, se llevará a cabo un análisis temprano hidrológico e hidráulico y un estudio detallado del territorio, con el objetivo de disponer de resultados a corto plazo. Después, se instalarán cinco puntos de medición en los cauces principales que afectan a los municipios que se pretende estudiar.

En la última fase, se procederá a la elaboración de un estudio geomorfológico del entorno del Valle del Tiétar para conocer detalladamente el terreno.

CALIDAD DEL AGUA EN LOCALIDADES DE LEÓN

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado destinar un importe de 1,5 millones de euros a actuaciones relacionadas con la operatividad de los sistemas de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales urbanas en un total de nueve localidades leonesas afectadas por incendios.

El objetivo que se persigue con este presupuesto, que será ejecutado por SomaCyL, es reponer aquellas infraestructuras hidráulicas que se vieron afectadas por los incendios del pasado año en las localidades de Sorbeda del Sil, Castrillo de la Cabrera, Puente de Domingo Flórez, Villablino, Carucedo, Murias de Paredes, Sobrado, Barrenes y Ponferrada.