La Junta destina cerca de un millón de euros para mejorar tres carreteras en Ávila

ÁVILA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha destinado cerca de un millón a la mejora de tres carreteras de la provincia de Ávila, dentro del programa de humanización de travesías, con actuaciones en los municipios de Serranillos, Burgohondo y La Adrada orientadas a reforzar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad del espacio urbano.

El delegado territorial en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha visitado este miércoles el municipio de Serranillos para supervisar la conclusión de este proyecto, que ha supuesto una inversión de 912.083,84 euros y que beneficia también a las localidades de Burgohondo y La Adrada.

En la visita ha estado acompañado por el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García; el alcalde de Serranillos, Carlos Cayuela Martín, y la jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, Cristina Sanchidrián.

En el caso de Serranillos, la intervención, diseñada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, se ha centrado en el margen derecho de la carretera AV-913, entre los puntos kilométricos 16,372 y 16,450.

Los trabajos han incluido la construcción de una acera de casi dos metros de ancho, con acabado en baldosa hidráulica de pastillas, y la ejecución de un muro de escollera para garantizar la estabilidad en las zonas con desnivel.

Asimismo, se ha reforzado el firme de la travesía con una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros en toda su longitud, mejorando la durabilidad y la rodadura.

La actuación se ha completado con la ejecución de un nuevo sistema de drenaje para aguas pluviales, la preinstalación de alumbrado público, la renovación de la señalización y la adecuación integral del refugio de espera para viajeros del transporte interurbano, situado en el punto kilométrico 16,807.

Durante la visita, el delegado territorial ha destacado que estas intervenciones han ido más allá de una simple mejora del firme, al buscar que el medio rural disponga de las mismas condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad que las ciudades, adaptando las soluciones técnicas a la realidad de cada municipio.

Junto a Serranillos, el plan de humanización de travesías ha incluido intervenciones en Burgohondo, con la mejora de paradas y el ensanche de la calzada, y en La Adrada, con la creación de un paseo peatonal mediante pasarelas metálicas sobre la Garganta de Santa María.

En su conjunto, la Administración autonómica ha previsto invertir cerca de 7,5 millones en infraestructuras viarias en la provincia de Ávila durante el ejercicio 2025, para reforzar la seguridad vial y la modernización de la red autonómica.

Estas actuaciones se han enmarcado en un proyecto autonómico global de nueve millones, cofinanciado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y con fondos europeos NextGenerationEU, cuyo objetivo es transformar las carreteras que atraviesan núcleos de población en espacios más amables, seguros y habitables para los vecinos.