La Junta destina cerca de un millón para proyectos culturales y festivales

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León el extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y León en 2026, así como actividades culturales complementarias a los mismos, con 950.000 euros de dotación.

La convocatoria está destinada a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y León en los ámbitos de la música, artes escénicas, cine, circo, televisión, artes visuales y nuevas tecnologías, así como literatura u otras temáticas culturales.

De igual forma, serán subvencionables las actividades culturales complementarias a los festivales, en cualquiera de sus fases y facetas, no siendo consideradas como tal aquellas actividades complementarias de manera independiente al festival, detalla la Junta a través de un comunicado.

El plazo de presentación de solicitudes será desde mañana, 20 de mayo, hasta el 9 de junio, ambos inclusive. La tramitación se realizará de forma telemática. La solicitud, una única por solicitante, se presentará junto a la documentación prevista en la convocatoria, a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León utilizando el identificador de la BDNS (903903).

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web de la Fundación Siglo página web de la Fundación Siglo