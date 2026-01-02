La Junta destina más de 20 millones para las obras de urbanización y un nuevo edificio en el Parque Tecnológico de León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el Parque Tecnológico de León. - JCYL

LEÓN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destinará más de 20 millones de euros para las obras de urbanización y la construcción del nuevo edificio institucional de uso terciario en el Parque Tecnológico de León, con el objetivo de consolidar el enclave como "referente" para empresas tecnológicas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el Parque Tecnológico de León para conocer el avance de estas dos actuaciones estratégicas impulsadas por la Junta.

En este contexto, el consejero ha destacado la importancia de dotar a León de suelo industrial y terciario "de calidad, bien comunicado y con infraestructuras modernas", que "permitan atraer nuevos proyectos empresariales y reforzar el tejido productivo vinculado a la innovación y la tecnología".

Así, la ampliación del Parque Tecnológico de León constituye una de las principales actuaciones de suelo industrial que la Junta desarrolla en la provincia y cuenta con una inversión prevista de 15,1 millones de euros.

Promovida por la Junta, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, y con la ejecución de las obras a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), la actuación comenzó en noviembre de 2025 y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

El ámbito de actuación abarca cerca de 524.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, de los cuales más de 285.000 metros cuadrados se destinan a parcelas para uso industrial y terciario, distribuidas en 31 parcelas de distintos tamaños. El proyecto reserva, además, amplias superficies para espacios libres públicos, equipamientos y viario.

La ampliación se concibe como una continuidad directa del parque tecnológico existente, lo que permitirá compartir infraestructuras y servicios, así como aprovechar las sinergias derivadas de la proximidad entre empresas de base tecnológica.

Entre las principales actuaciones destacan la conexión directa con la autovía LE-30, la ejecución de nuevos viales internos, la mejora de los accesos al núcleo de Oteruelo y la creación de zonas verdes y aparcamientos específicos para vehículos de mercancías, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto incluye la ejecución completa de las infraestructuras urbanas necesarias, como redes de saneamiento y pluviales, abastecimiento de agua, telecomunicaciones, gas, electricidad, alumbrado público y riego.

En el transcurso de la visita, el consejero ha recorrido también las obras del nuevo edificio institucional de uso terciario que se construye en la parcela M11-1 del Parque Tecnológico de León. Esta actuación cuenta con un importe de adjudicación de 5,77 millones de euros más IVA y está financiada por la Consejería de Economía y Hacienda a través de Somacyl.

Las obras se iniciaron en enero de 2024 y se encuentran actualmente al 60 por ciento de ejecución, con previsión de finalización en abril de 2026. El edificio está destinado a oficinas y servicios para empresas con un marcado componente tecnológico e industrial y tendrá capacidad para albergar hasta 250 puestos de trabajo.

La edificación, con una superficie construida de 3.702 metros cuadrados, se distribuye en semisótano, planta baja y planta primera, y presenta una configuración volumétrica en forma de 'E', organizada en un cuerpo central de comunicación y tres volúmenes destinados a zonas técnicas y espacios de trabajo.

Asimismo, el diseño contempla salas de reuniones, despachos, oficinas y áreas de archivo y almacén, e incorpora soluciones constructivas modernas y eficientes, tanto en materiales como en sistemas energéticos, destacando el uso de fachadas ventiladas, cubiertas transitables y un sistema de climatización basado en aerotermia y energía solar fotovoltaica.