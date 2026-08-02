La Junta destina más de 3,8 millones a obras de mejora de centros educativos de la provincia de León

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, durante su visita a las obras de renovación de los aseos del CEIP Marcial Monreal, en Veguellina de Órbigo - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha destinado este verano 3.880.247 euros a obras de reforma, mejora y sustitución en centros educativos de la provincia de León, unas actuaciones que se ejecutan durante el periodo no lectivo con el objetivo de mejorar las infraestructuras y garantizar espacios "más seguros, accesibles y eficientes" para el próximo curso escolar.

Según ha explicado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, de este presupuesto, 1.187.000 euros se encuentran destinados a proyectos específicos, mientras que el resto son actuaciones de dotación genérica.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha visitado las obras de renovación de los aseos del CEIP Marcial Monreal, en la localidad leonesa de Veguellina de Órbigo, junto con el director provincial de Educación, Alberto Natal, y la secretaria de este centro, Tania Fernández.

Esta operación, que en concreto cuenta con un presupuesto de 32.000 euros, se trata de la reforma de los dos aseos de la primera planta del centro, que se suma a la obra para cambiar tres grandes ventanales que también tiene lugar actualmente en el marco del convenio entre la Junta y la Diputación provincial.

Una de las actuaciones más relevantes dentro del programa es la reparación y sustitución de las cubiertas, que se llevará a cabo en quince centros de la provincia, entre los que se encuentra Sahagún, con un presupuesto de 100.000 euros; la Escuela de idiomas de León, con 61.101 euros, o en el CEIP Trepalio de Trobajo del Camino, con 82.350 euros.

También están previstas las obras de climatización de las cuatro Escuelas de Educación Infantil de la ciudad de León (EEI La Inmaculada, Parque de los Reyes, Viuda de Cadenas y San Pedro) y de la de Ponferrada (EEI La Guiana).

Otras de las actuaciones previstas son la sustitución de carpintería y ventanas, renovación de aseos, así como la adecuación de espacios para nuevas aulas y comedores, como es el caso del CEIP Virgen del Carmen-La Placa y del CEIP CRA La Abadía Carracedelo, y la ampliación de comedor, como el del CRA Alborada de Cabañas Raras.