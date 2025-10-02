La Junta destina más de 780.000 euros para financiar la actividad del IES de Medina de Pomar (Burgos)

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención por un importe total de 783.191 euros al Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos) para financiar la actividad del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'La Providencia', de titularidad municipal, n el que están matriculados este curso 46 estudiantes en diez unidades de Formación Profesional.

La Junta de Castilla y León colabora con la financiación de la actividad de este centro desde el año 2002. Se trata de un centro de titularidad municipal que desarrollan una actividad de interés público y social en el ámbito rural. Esta colaboración se materializa en la concesión de subvenciones en función del número de unidades escolares y alumnos matriculados en estos centros educativos.

Este curso, en el IES 'La Providencia' de Medina de Pomar, están matriculados 46 alumnos en diez unidades de Formación Profesional: cuatro dedicadas a ciclos de FP Básica -Servicios Administrativos y Mantenimiento de Vehículos-, otras cuatro de Grado Medio -Electromecánica de Vehículos Automóviles y Sistemas Microinformáticos y Redes- y dos de Grado Superior -Administración de Sistemas Informáticos en Red-.