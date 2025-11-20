La Junta destina un millón de euros a impulsar la innovación en ciberseguridad de emprendedores y pymes

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una subvención de un millón de euros a la Sociedad de Capital Riesgo ADE Capital Sodical para financiar, mediante instrumentos de capital riesgo, participaciones en el capital social y préstamos participativos, proyectos empresariales viables que fortalezcan los recursos de emprendedores y de pymes con componente innovador en ciberseguridad.

El programa financiará proyectos que la Junta estima que movilizarán una inversión privada de 5 millones de euros durante su duración y un empleo asociado de 70 personas.

Los proyectos tendrán relación con el desarrollo de aplicaciones o la prestación de servicios de ciberseguridad como la seguridad de la red, que protege la infraestructura de comunicación; la seguridad de la información, centrada en la protección de datos; la seguridad de las aplicaciones, que defiende el software contra vulnerabilidades; la seguridad de la nube, enfocada en entornos virtuales; la seguridad de los dispositivos finales como ordenadores y teléfonos; la seguridad en la informática forense, la inteligencia de amenazas y la arquitectura de seguridad.

ADE Capital Sodical ofrece préstamos participativos entre los 30.000 y los 200.000 de euros, con un plazo máximo de permanencia de 10 años y una carencia de 3. En el caso de que un préstamo participativo se transformará en capital social, el importe capitalizado estará comprendido también entre los 30.000 euros y los 200.000 euros con un plazo máximo de permanencia de 10 años, que no podrá superar el 49 % de la participación accionarial.

Esta acción se enmarca también en el convenio firmado en 2023 entre las comunidades autónomas de Castilla y León, País Vasco y Andalucía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) -en el ámbito del programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, para instrumentar el Proyecto RED-ARGOS- cuyo objetivo operativo cuarto es impulsar el emprendimiento en ciberseguridad y la aceleración especialmente de las pymes.

Además, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027, que es el instrumento de planificación de las políticas de I+D+i y digitalización de la Junta, señala que entre las líneas de actuación prioritarias se encuentran el fomento y apoyo al emprendimiento y el intraemprendimiento orientado a impulsar la creación de nuevas empresas.