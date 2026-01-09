La Junta destina seis millones para consolidar el liderazgo de la región en producción acuícola de interior

Visita de la consejera a la empresa palentina Merpacífico. - JCYL

PALENCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta va a destinar casi seis millones en ayudas "para que Castilla y León consolide su liderazgo en producción acuícola de interior a nivel nacional".

Así lo ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una visita a la empresa Merpacífico en Palencia.

Estas ayudas, integradas dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León 2024-2028 y financiadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, permitirán a siete empresas acometer una decena de proyectos de inversión valorados en cerca de 11,8 millones.

La consejera ha explicado que la convocatoria ha atendido "a todas las empresas que han solicitado la ayuda y cumplían los requisitos". En este sentido, ha recordado que las ayudas se articulan en dos líneas diferentes. Por un lado, la destinada a la inversión en la producción de acuicultura, que ha concedido 2,25 millones para financiar tres proyectos por un montante global de 3,76 millones de euros.

Por otro, la línea de ayudas a la comercialización y transformación de productos ha concedido 3,72 millones a siete proyectos valorados en algo más de ocho millones de euros. La empresa palentina Merpacífico figura entre las beneficiarias de esta segunda línea para apoyar una inversión de mejoras tecnológicas en el procesado de pulpo.

González Corral ha destacado que Castilla y León lidera la producción acuícola de interior en España, con 27 establecimientos de cultivo, según la última Encuesta Económica de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si se añade la acuicultura marina, la Comunidad se sitúa como la quinta comunidad productora.

Asimismo, la Comunidad es líder en alimentación para acuicultura, al concitar empresas que producen el 97 por ciento del total de pienso para acuicultura que se produce en España, abasteciendo a todas las granjas acuícolas del país y parte de Europa.

Desde 2011, Castilla y León cuenta con el Centro de Investigación en Acuicultura del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), integrado en su Red de Centros Tecnológicos Especializados. Ofrece salas con Sistema de Recirculación de Agua (RAS), equipadas con filtros mecánicos y biológicos, y sondas que monitorizan continuamente la calidad del agua (oxígeno, caudal y temperatura).

Estas instalaciones, ha recordado, están al servicio de las empresas de alimentación y sanidad animal para la realización de estudios en vivo en especies acuícolas, comprobando materias primas, aditivos para mejorar el rendimiento, bienestar y calidad del pescado, o desarrollar productos zoosanitarios para la salud de los peces.

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

Por otro lado, González Corral también ha avanzado que la Junta resolverá en los próximos días la convocatoria de ayudas dirigida a empresas agroalimentarias ubicadas en los municipios beneficiarios del Fondo de Transición Justa 2021-2027.

Estas ayudas se destinan específicamente a las provincias de León y Palencia para impulsar la actividad agroalimentaria en las zonas afectadas por el cese de la actividad minera.