La Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia acuerdan crear nuevo nuevo vial de acceso a Guiomar con 8 millones

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente (izda), el presidente regional Fernández mañueco, y el alcalde de Segovia, José Mazarías - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta, la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento han acordado la construcción de un nuevo vial de acceso con dos ramales desde la carretera CL-601 a la estación del AVE Segovia-Guiomar, una actuación destinada a mejorar la movilidad y la accesibilidad y a impulsar el desarrollo económico y territorial del entorno de la capital y de su área de influencia que contará con una inversión de ocho millones.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco; el de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el regidor de la capital segoviana, José Mazarías, han firmado este martes el protocolo de colaboración para construir este nuevo vial de acceso.

De la inversión total cada administración aporta cantidades diferentes, con el objetivo final de aliviar el tráfico del único acceso actual a la estación del AVE en beneficio de los barrios al sur de la ciudad (que verán disminuido el tráfico que obligatoriamente pasa ahora por sus vías, camino de la estación), y de los municipios del alfoz --Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia y Trescasas-- cuyos habitantes han de bajar hasta Segovia para acceder a la estación, en un recorrido de nueve kilómetros desde La Granja, cuando en línea recta apenas hay tres kilómetros desde la mencionada rotonda de la CL-601 a Segovia Guiomar.

El nuevo acceso beneficiará a más de un millón de viajeros que utilizan cada año esta estación de tren, con el consiguiente ahorro de tiempo, una mayor fluidez del tráfico y un refuerzo de la seguridad vial.

La mejora de accesibilidad redundará en la competitividad económica de la ciudad y en la comodidad de los turistas y, como ha apuntado el presidente provincial, permitirá un acceso mucho más fluido al palacio de Congresos de La Faisanera (junto al campo de golf de Palazuelos), que incrementará la oportunidad de estas instalaciones para turismo congresual.

En virtud del acuerdo, para agilizar la tramitación del proyecto, la Junta de Castilla y León elaborará un Plan Regional de Ámbito Territorial, figura prevista en la normativa autonómica de ordenación del territorio para planificar la ejecución de infraestructuras de este tipo.

El Gobierno autonómico empezará a trabajar de inmediato en este instrumento con el objetivo de que las obras puedan comenzar lo antes posible.

Por su parte, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia resolverán, también con celeridad, las tramitaciones urbanísticas y medioambientales que les corresponden, para que este nuevo acceso sea una realidad cuanto antes.

En el acto de presentación de este nuevo vial, el alcalde de Segovia ha anunciado la puesta en marcha de los preparativos para la otra infraestructura de acceso a Segovia Guiomar desde la ciudad, el enlace entre las rotondas del Pastor y la situada a espaldas de CIDE, que en la actualidad no realiza función alguna de rotonda y que, una vez enlazada con la del Pastor, descongestionará todo el tráfico que accede a la estación desde la parte este de la ciudad.

Los tres firmantes del protocolo de colaboración han coincidido en que la firma es un ejemplo de colaboración institucional y han lamentado que la institución mayor del estado, el Gobierno de España, no contribuya en igual medida a las mejoras que necesitan la provincia y la ciudad de Segovia.

En este particular, el presidente regional ha empleado unos minutos para reflexionar sobre la actual propuesta de financiación autonómica, a la que ha achacado que lo que hace es "quitar recursos a la comunidad autónoma de Castilla y León", y ha definido como "una patada a los servicios públicos de Castilla y León".

Para Mañueco, mejoras como la comprometida con esta firma son parte de "un modelo de movilidad sostenible para las personas de la Comunidad, con una política de transportes seria y eficaz".

El presidente regional ha recordado la Tarjeta Buscyl, con la que cuentan más de 36.000 usuarios en Segovia y medidas como la bonificación del 25 por ciento en los viajes Avant, incluidos los nuevos abonos multiviaje de Renfe, con efecto retroactivo desde el 1 de enero.