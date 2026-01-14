Junta y Diputación mejorarán el abastecimiento de agua en 18 pueblos de Burgos, tras invertir 11,2 millones

Jiménez y Suárez duranre la rueda de prensa. - DIP BURGOS

BURGOS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sistema de abastecimiento y la calidad de agua mejorará en 18 municipios de la provincia de Burgos donde la Junta, a través de la sociedad Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, la Diputación y los ayuntamientos van a invertir 11,2 millones de euros.

Así lo han explicado este miércoles el presidente de la Diputación, Borja Suárez, el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, y el técnico de Somacyl, Javier de Pablos.

Borja Suárez ha recordado que el "anhelo de la Diputación" es tener un órgano de gestión de todo el ciclo integral del agua en la provincia de Burgos para que todos los municipios "tengan acceso a un agua de calidad", aunque el un "anhelo" que llevará "varios mandatos" en lograrlo por lo que hasta entonces hay que seguir "avanzando" en una estrategia conjunta de abastecimiento a todos los pueblos.

Por ello, se han presentado diferentes iniciativas que se van a impulsar y que ha explicado el director general de Infraestructuras, quien ha explicado que la Consejería de Medio Ambiente recibió el encargo de la Diputación de encontrar soluciones "viables desde el punto de vista técnico y económico" a una serie de municipios del norte y del sur de la provincia.

El análisis y trabajo llevado a cabo por Somacyl a lo largo de 2025 ha permitido dividir en tres zonas los municipios afectados por esa necesidad de mejora del abastecimiento, como ha indicado José Manuel Jiménez.

Así, en la zona Odra-Pisuerga se haoptado por buscar una fuente de abastecimiento "fiable y de calidad", como es el Canal de Castilla, desde dond se va a suministrar agua inicialmente a once localidades que suman 4.500 habitantes. Se trata de Melgar, Castrojeriz, Villaveta, Sasamón, Citores del Páramo, Olmillos del Páramo, Villandiego, Grijalba, Villasandino, Palacios del Río Pisuerga y Arenillas.

El proyecto, con una inversión de 8 millones, prevé tomar el agua del Canal de Castilla e impulsarlo hasta un depósito que estará en el entorno de Villaveta y desde donde, "por gravedad" llegará el agua a todos los pueblos, además de que está previsto una potabilizadora en Melgar de Fernamental, donde ya existe una pero "se ampliará y modernizará", como ha indicado Jiménez.

Asimismo, el responsable de la Consejería de Medio Ambiente se ha referido a la situación de seis municipios en el norte de la provincia, en la zona de Urbel, y tras analizar la situación se han seleccionado seis localidades. Se trata de Lodoso, Pedrosa del Río Urbel, Marmellar de Abajo, San Pedro Samuel, Avellanosa y Susinos del Páramo, que suman una población de 500 habitantes.

No obstante, José Manuel Jiménez ha indicado que se ha planteado una solución para una población de 1.000 habitantes, con un abastecimiento desde Burgos capital y la distribuye a través de 36,3 kilómetros a todos los depósitos de los municipios. La inversión prevista es de 3,5 millones de euros.

Por último, como ha indicado el director general, queda "fuera" un pueblo, Santibáñez de Zarzaguda, en el Valle de Santibáñez, para el que no se encontraba "la forma de conectarle con ningún abastecimiento mancomunado de una manera sensata desde el punto de vista de coste".

Por ello, se ha optado por dotar a este pueblo de una planta de desnitrificación, de eliminación de nitratos para "garantizar de esa manera el suministro de agua". Santibáñez Zarzaguda cuenta con 200 habitantes pero tiene una demanda estacional en verano que llega a los 800 habitantes habitantes, "por lo que se ha dimensionado la instalación individual teniendo en cuenta esta particularidad. Las inversión prevista es de 189.000 euros.

La financiación de estas tres actuaciones correrá en un 40 por ciento a cargo de la Diputación, en otro 40 por ciento por la Junta y el 20 por ciento restante por los municipios beneficiarios.