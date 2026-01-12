Junta y Diputación de Salamanca ponen en marcha la nueva depuradora de Cespedosa con una inversión de 690.000 euros

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, junto con la Diputación de Salamanca, ha finalizado y puesto en marcha la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad salmantina de Cespedosa de Tormes, una infraestructura que permitirá garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales del municipio y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de vertidos.

La actuación ha contado con una inversión total de 687.678 euros más IVA y se ha financiado de forma conjunta por la Junta de Castilla y León (40 %), la Diputación de Salamanca (40 %) y el Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes (20 %). La infraestructura ha sido diseñada para una población de 1.176 habitantes equivalentes y será explotada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) durante un periodo de 25 años.

SOLUCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE

La localidad carecía hasta ahora de un sistema adecuado de depuración, lo que provocaba que los vertidos no cumplieran con los parámetros establecidos por la normativa ambiental. Con la puesta en servicio de la nueva EDAR se corrige esta situación, mejorando la calidad del medio receptor y la protección del entorno natural.

La depuradora incorpora tecnología de humedales artificiales, una solución de bajo impacto visual y reducido coste energético que reproduce los procesos naturales de depuración. El sistema incluye un pretratamiento para la eliminación de sólidos, una fase de decantación mediante tanque Imhoff y un tratamiento biológico a través de humedales horizontales, donde plantas macrófitas y microorganismos permiten la eliminación de los contaminantes.

La instalación cuenta además con suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos y procesos totalmente automatizados, lo que facilita su control remoto y reduce los costes de explotación.

PROGRAMAS DE DEPURACIÓN EN CYL

Esta actuación se enmarca en la política de 'cero aguas sin depurar' que desarrolla la Junta de Castilla y León a través de los programas de depuración 0-500 y 500-2.000 habitantes equivalentes, dirigidos a núcleos de población de menos de 2.000 habitantes y desarrollados en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

El programa 500-2.000 habitantes equivalentes actúa sobre un total de 221 depuradoras en la Comunidad, con una inversión global de 140 millones de euros, financiada al 40 % por la Junta de Castilla y León, al 40 % por las diputaciones provinciales y al 20 % por los ayuntamientos, siendo SOMACYL la entidad encargada de la ejecución y explotación de las instalaciones durante 25 años.

Por su parte, el programa 0-500 habitantes equivalentes prevé la construcción de unas 1.300 pequeñas infraestructuras de depuración, con una inversión estimada de 125 millones de euros, de las que más de 600 se encuentran ya en distintas fases de desarrollo.

En la provincia de Salamanca, la Junta trabaja actualmente en 162 nuevas depuradoras, con una inversión prevista de 41 millones de euros.