Junta y Diputación de Valladolid colaboran en la instalación de un nuevo cruce inteligente en Cogeces del Monte

Visita al nuevo cruce inteligente en Cogeces del Monte (Valladolid). - JCYL

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid han llevado a cabo una actuación conjunta para instalar un nuevo cruce inteligente en la localidad vallisoletana de Cogeces del Monte.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este cruce, ubicado en la intersección de las carreteras VA-203 y VP-2303 e instalado gracias a una actuación impulsada de manera coordinada entre la Junta y la Diputación con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de colisiones en este punto de la red viaria.

"Cada actuación que llevamos a cabo en la red autonómica de carreteras tiene un objetivo claro: proteger a las personas y hacer más seguros los desplazamientos del día a día, especialmente en el medio rural", ha explicado Sanz Merino.

El consejero ha subrayado además que "los cruces inteligentes son una herramienta eficaz para prevenir accidentes, porque ayudan al conductor a anticiparse y reaccionar con mayor seguridad en puntos especialmente sensibles".

Los cruces inteligentes son sistemas de señalización que incorporan sensores capaces de detectar la presencia de vehículos en los accesos secundarios y activar señales luminosas de advertencia en la vía principal, en ambos sentidos de circulación.

De esta forma, los conductores reciben un aviso anticipado que les permite moderar la velocidad, extremar la precaución y mejorar la seguridad en la intersección.

La Junta de Castilla y León mantiene desde hace años una apuesta por este tipo de soluciones innovadoras aplicadas a la seguridad vial. Desde 2017, estos dispositivos se han extendido progresivamente a distintas carreteras de titularidad autonómica en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, tanto mediante actuaciones promovidas por la Junta como por la DGT, hasta alcanzar un total de 15 con una inversión aproximada de 550.000 euros.

CRUCE EN COGECES

En el caso de Cogeces del Monte, la actuación ha incluido la renovación del firme en la intersección, la ampliación de los abanicos para facilitar el giro de vehículos pesados, la mejora del drenaje y la instalación del sistema inteligente de señalización.

Por parte de la Junta se han ejecutado los trabajos de extensión de 387 toneladas de mezcla bituminosa en caliente y la instalación del cruce inteligente.

La inversión realizada por la Junta de Castilla y León asciende a 89.222 euros. Por su parte, la Diputación de Valladolid ha asumido la ejecución de la obra civil de ampliación de abanicos, la mejora del drenaje, el aglomerado en la carretera VP-2303 y la señalización horizontal.

Con este tipo de actuaciones, la Junta continúa avanzando en la modernización de la red autonómica de carreteras mediante soluciones tecnológicas orientadas a aumentar la seguridad, especialmente en cruces y puntos con elevada intensidad de tráfico o presencia habitual de vehículos pesados.