Junta y Diputación de Zamora destinan 300.000 euros para la repación de centros educativos del medio rural

ZAMORA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, junto a la Diputación de Zamora, ha publicado la convocatoria de subvenciones para la reparación, conservación y mejora de centros escolares de Educación Infantil y Primaria de localidades del medio rural para el curso 2026-2027, con una concesión de 300.000 euros.

En esta ayuda, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la Junta aporta 180.000 euros y la Diputación 120.000 euros, según ha trasladado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Los beneficiarios son los ayuntamientos de municipios con población inferior a 5.000 habitantes y titulares de los centros escolares de Educación Infantil y Primaria para los que se solicite la subvención.

El objeto de la convocatoria, gestionada a través del Servicio de Cultura de la Diputación, es la reparación de los colegios y, entre las actuaciones subvencionables, están la reparación, conservación y mejora que se realicen desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria hasta el 30 de agosto de 2027.

Los interesados tienen un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOP, para presentar la solicitud a través del Registro Telemático de la Diputación Provincial.