La Junta encabeza en Cagliari una jornada de promoción del español ante más de 80 profesores de Cerdeña

La directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo, encabeza en Cagliari una jornada de promoción y formación de español como lengua extranjera dirigida a más de 80 profesores de español de Cerdeña - JCYL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo, ha encabezado en Cagliari una jornada de promoción y formación de español como lengua extranjera dirigida a más de 80 profesores de español de Cerdeña.

La iniciativa, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, tiene como objetivo dar a conocer la oferta de cursos de español de Castilla y León y reforzar la colaboración con centros educativos y profesionales italianos.

Durante la jornada, los representantes de las escuelas y universidades de Castilla y León que integran la delegación han impartido nueve talleres didácticos dirigidos a los docentes asistentes, con contenidos orientados a compartir nuevas metodologías, recursos y herramientas para la enseñanza del español.

Entre las entidades participantes se encuentra la Universidad de Burgos, con un taller sobre la competencia intercultural a través de la publicidad.

Salamanca está representada por Estudio Sampere, Colegio Ibérico, Tía Tula, Colegio Delibes, DICE, Academia Berceo y la Universidad Pontificia, con propuestas centradas, entre otros contenidos, en las dinámicas de grupo, la gestión emocional del alumnado en el aula, el uso de la música para el aprendizaje del español y la cultura. Valladolid cuenta asimismo con la participación de la escuela IH.

La jornada incluye también una zona de exposición comercial en la que se prevé la celebración de más de 700 encuentros profesionales entre las escuelas y universidades de Castilla y León y los profesores italianos asistentes.

Estos encuentros están orientados a favorecer nuevas oportunidades de colaboración y contribuir a la llegada de grupos de estudiantes italianos a Castilla y León para realizar cursos de español, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este espacio participa también el Ayuntamiento de Salamanca.

La jornada de hoy se enmarca en una agenda de trabajo desarrollada por la delegación de Castilla y León en Cagliari, que se inició el viernes con una visita al Liceo Scientifico Statale 'Pitagora', centro de educación secundaria superior y sección internacional española de Cagliari, adscrita a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia.

Este programa bilingüe y bicultural, presente en centros educativos de distintos países, combina el sistema educativo italiano con la enseñanza en español de materias como lengua y literatura españolas, geografía e historia de España.

Las secciones españolas bilingües constituyen un instrumento para la promoción y difusión de la lengua y la cultura españolas.

En este contexto, Rebeca Arroyo mantuvo un encuentro con representantes del centro con el objetivo de dar a conocer la oferta formativa de Castilla y León entre los docentes y centros educativos de Cerdeña y explorar nuevas vías de colaboración.

Tras la visita al Liceo, la delegación participó en un almuerzo de trabajo con el asesor técnico de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, Antonio Jesús Sanz Carmona, y los profesores de español de la sección.