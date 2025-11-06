La Junta ensalza los valores de los deportistas de la Comunidad reconocidos con los XIII Premios Pódium del Deporte

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, participa en el acto de entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que se ha celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid - JCYL

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ensalza el esfuerzo y los valores de los deportistas de la Comunidad reconocidos con los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, galardones con los que el Ejecutivo autonómico reconoce los méritos cosechados por diferentes deportistas y entidades deportivas durante 2024.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado este jueves en el acto de entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que se ha celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

En este acto de reconocimiento al deporte de la Comunidad, la viceconsejera ha destacado que el deporte "no sólo forma campeones, sino mejores personas".

"Todos asumís una responsabilidad singular, ya que, con vuestros logros, pero, sobre todo, con los valores que vuestro esfuerzo, sacrificio, solidaridad y compañerismo, sois el ejemplo para la sociedad actual y eso constituye una oportunidad que todos debemos impulsar y fortalecer conjuntamente", ha reflexionado.

Durante la ceremonia se han entregado los distintos galardones de esta decimotercera edición de los Premios Pódium del deporte castellano y leonés.

Así, la futbolista Adriana Nanclares Romero ha recibido el Premio al Mejor Deportista Absoluto; el patinador Adrián Alonso García, al Mejor Deportista Promesa y Laura López Valle, al Mejor Entrenador, junto a la nadadora Marta Fernández Infante, en la categoría de Deporte y Discapacidad y a la piragüista Ainnare García González, en la de Deporte en Edad Escolar.

Completan las seis categorías de estos premios la de Mejor Entidad de Castilla y León, que ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid.

Finalmente, se han entregado también tres menciones especiales en esta edición, que han recaído en Marta Arce Payno, deportista paralímpica de Judo adaptado, en la Vuelta Ciclista a España, y en la Fundación Aliados.

Durante estos años, los premios Pódium del Deporte de Castilla y León han reconocido a deportistas de la talla del atleta Mario García Romo, la halterófila Lidia Valentín, los piragüistas Carlos Garrote y David Llorente; el atleta Oscar Husillos, o al jugador de pádel Arturo Coello.

En deporte adaptado, a Lia Beel y Marta Fernández Infante o a entidades deportivas como el Club de Baloncesto Avenida, el VRAC de Rugby, el Club Patinaje en Línea de Valladolid, o la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, AFEDECYL.