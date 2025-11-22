La Junta espera que se investigue el accidente minero de Cangas del Narcea (Asturias)

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha trasladado su pésame y cariño a las familias de los mineros fallecidos en el accidente de Cangas del Narcea (Asturias), al tiempo que ha asegurado que espera que se investigue el suceso para determinar por qué se ha producido.

Este ha sido el mensaje que ha trasladado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios en el marco del I Encuentro 'Mujeres y vino. Su papel en la mejora de la calidad' que se ha celebrado este sábado en Rueda (Valladolid).