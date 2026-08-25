La Junta establece hasta marzo de 2028 el plazo para extraer la madera quemada por los incendios de este año

Tierra quemada por un incendio forestal en Fornillos de Fermoselle. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la Orden por la que se disponen actuaciones relativas a la extracción de madera quemada en las zonas afectadas por los incendios forestales de 2026, fijando como plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2028.

La norma, de la que se hace eco Europa Press, ha fijado una fecha intermedia, el 31 de marzo de 2027, hasta la cual se deberá extraer todo el material posible del arbolado de coníferas del género Pinus con un diámetro normal superior a ocho centímetros.

Asimismo, ha primado la extración de madera en el perímetro del incendio y en el entorno de las islas verdes, dando prioridad a los ejemplares ligeramente afectados sobre los muy quemados.

Para evitar la multiplicación de plagas forestales por insectos perforadores o la introducción del nematodo de la madera del pino, la Orden ha limitado la permanencia del pino apeado y apilado en el monte a un máximo de dos semanas entre el 1 de abril y el 30 de octubre, y de cuatro semanas el resto del año. La obligación de corta se ha extendido también a una franja de diez metros desde el perímetro del fuego hacia el exterior.

El texto normativo ha establecido que los titulares de montes no gestionados por la Administración autonómica han quedado eximidos de presentar la solicitud de autorización o declaración responsable para ejecutar las cortas obligatorias de pino, así como las recomendadas para el resto de especies.

No obstante, la Consejería ha advertido de que podrá proceder a la ejecución subsidiaria a costa del interesado en caso de incumplimiento de los plazos.

En el caso de los montes catalogados de utilidad pública y consorciados, los Servicios Territoriales de Medio Ambiente han recibido el mandato de evaluar la madera quemada, preparar los lotes de enajenación y facilitar los pliegos a las entidades propietarias, que deberán disponer la extracción urgente del arbolado afectado por los fuegos del presente ejercicio.