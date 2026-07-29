La Junta evalúa el impacto del incendio sobre la fauna, la flora y la pesca en el Valle de Iruelas (Ávila)

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, visita el Valle de Iruelas, zona afectada por le incendio de Burgohondo (Ávila). - JCYL

ÁVILA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Equipos técnicos de la Junta de Castilla y León evalúan el impacto del incendio forestal originado en Burgohondo (Ávila) sobre la flora, la fauna, la pesca y las actividades ligadas al medio rural en el Valle de Iruelas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado este enclave y otros terrenos afectados por el incendio de la provincia de Ávila para conocer sobre el terreno sus consecuencias en este ámbito.

Acompañado por alcaldes de los municipios afectados y representantes del Asocio de Ávila y de otras entidades gestoras de los terrenos, ha trasladado el compromiso de la Junta con una "evaluación rigurosa" de los daños y con la adopción de las medidas necesarias para favorecer la recuperación de la flora, la fauna y de las actividades productivas asociadas al territorio.

Una de las principales preocupaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, se centra en la afección al Valle de Iruelas, que alberga la mayor colonia reproductora de buitre negro de Castilla y León, con alrededor de 120 parejas, además de constituir una de las zonas de nidificación más relevantes para el águila imperial ibérica.

Los equipos técnicos han comenzado ya las inspecciones para evaluar la afección sobre árboles utilizados para la nidificación, plataformas de cría y territorios reproductores presentes dentro del área incendiada.

Asimismo, se realizará un seguimiento específico de otras especies de rapaces forestales presentes en la zona, según ha precisado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Los equipos también analizan la situación de las poblaciones de corzo, ciervo, jabalí, conejo y liebre, así como de otras especies de fauna silvestre que pueden haberse visto afectadas por el fuego o por la pérdida de refugio y alimento que se produce tras este tipo de incendios.

En materia cinegética, las primeras valoraciones apuntan a que la caza menor puede ser una de las más perjudicadas, especialmente la perdiz roja, el conejo, la liebre y la codorniz.

La desaparición de áreas de refugio y alimentación obliga ahora a estudiar la evolución de sus poblaciones y la necesidad de adoptar medidas de gestión adaptadas a la situación generada por el incendio.

Asimismo, los servicios técnicos analizarán las consecuencias sobre los aprovechamientos de caza mayor de los terrenos afectados, especialmente en relación con las poblaciones de corzo, venado y jabalí y los posibles desplazamientos de animales hacia zonas agrícolas o áreas próximas a núcleos de población.

APROVECHAMIENTOS GESTIONADOS POR EL ASOCIO DE ÁVILA

Una parte significativa de los terrenos afectados por el incendio forma parte del patrimonio gestionado por la Mancomunidad Asocio de Ávila, donde se desarrollan importantes aprovechamientos de pastos, actividades cinegéticas de caza mayor y aprovechamientos apícolas vinculados al territorio.

Durante la visita, el consejero ha podido conocer "de primera mano", junto con los responsables de la entidad, las primeras valoraciones sobre la incidencia del incendio en estos recursos y sobre las necesidades derivadas de la situación generada por el fuego.

Los servicios técnicos de la Consejería Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental analizarán la afección sobre los aprovechamientos ganaderos, cinegéticos y apícolas desarrollados en estos terrenos, así como las posibles repercusiones para las explotaciones que utilizan estos recursos.

Este trabajo se llevará a cabo en coordinación con el Asocio de Ávila, los ayuntamientos afectados y los titulares de los distintos aprovechamientos, con el objetivo de disponer cuanto antes de una evaluación completa de los daños y de las medidas que puedan resultar necesarias.

AFECCIÓN A LA PESCA

Por otro lado, también se prestará una atención especial a la afección sobre especies piscícolas como la trucha común, además de a los anfibios, invertebrados acuáticos y otros organismos asociados a los ecosistemas fluviales del entorno.

En este sentido, se llevarán a cabo labores de seguimiento y control para prevenir afecciones adicionales sobre las poblaciones piscícolas y sobre los ecosistemas acuáticos afectados.

La visita ha permitido, igualmente, analizar las consecuencias del incendio sobre los aprovechamientos de pastos utilizados por explotaciones ganaderas y sobre la actividad apícola desarrollada en la zona.

La Junta estudiará las necesidades derivadas de la pérdida temporal de superficie de pastoreo, así como la posible afección a colmenas e instalaciones asociadas a la producción apícola, con el objetivo de disponer cuanto antes de una evaluación completa de los daños y de las medidas que, en su caso, puedan resultar necesarias.

"Nuestro compromiso es estar al lado de los municipios afectados, de los ganaderos, apicultores, pescadores, titulares de cotos y de todas las personas que viven y trabajan en este territorio. Vamos a actuar con rigor técnico, apoyándonos en el conocimiento de los profesionales y de las entidades locales, para favorecer la recuperación de la flora, la fauna y de las actividades ligadas al medio rural", ha aseverado el consejero.

En este contexto, ha subrayado que las próximas semanas serán "decisivas" para conocer el alcance real de los daños y para adoptar las actuaciones más adecuadas para conservar los hábitats y favorecer la recuperación de la flora y la fauna con gran valor ecológico y rural de Castilla y León.