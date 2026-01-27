La Junta explica la subida del paro en el "fuerte incremento" de la población activa que no ha absorbido el empleo

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha explicado el aumento del paro registrado en la Comunidad Autónoma, 2.600 desempleados más en términos EPA, en el "fuerte incremento" experimentado por la población activa, que ha repuntado en 13.800 personas en el último año que no ha podido absorber la creación de empleo --la población ocupada ha crecido en 11.200 personas--.

Así se ha pronunciado Blanco en un análisis de los datos de la EPA correspondientes al último trimestre de 2025 en el que ha destacado la bajada de parados en 4.500 personas en comparación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 4,45 por ciento.

A esto ha añadido que la tasa de paro de Castilla y León ha alcanzado el 8,36 por ciento, 0,32 puntos menos respecto al trimestre anterior, con un "diferencial claramente positivo" del 1,6 por ciento respecto a la media del país.

Blanco ha destacado también el "crecimiento sostenido" de la población ocupada que asciende a 1.052.700 ocupados, "un número importante por encima del millón" y el segundo mejor dato de ocupación en un cuarto trimestre de los últimos 18 años.