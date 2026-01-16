La Junta extiende se red de detección precoz de casos de soledad no deseada a las 1.600 farmacias de la Comunidad

La vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, firma un protocolo con la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), María Engracia Pérez - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta extiende su red de detección precoz de casos de soledad no deseada a las 1.600 farmacias de la Comunidad que se convierten en puertas de acceso a todos los recursos de información, asesoramiento y orientación de las personas que viven alguna de estas situaciones en su apuesta por convertirse en espacios "accesibles, cercanos y estratégicos" presentes en todo el territorio.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha firmado un protocolo de colaboración con la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), María Engracia Pérez, a quien ha agradecido su disposición y voluntad de trabajo, especialmente en un "auténtico desafío social" como es la soledad no deseada, a la que ha calificado como la "epidemia del siglo XXI".

De esta forma, se han enviado más de 100.000 tarjetas a todas las provincias de la Comunidad para que se distribuyan por todas las farmacias comunitarias con los datos del teléfono gratuito 'Cerca de ti' que permite el asesoramiento adecuado para aquellas personas que se encuentren en una situación de soledad no deseada.

A este respecto, al titular de Familia ha destacado la "especial relevancia" de este protocolo en una Comunidad con 2.248 municipios, de los cuales sólo 16 tienen más de 20.000 habitantes, de ahí que sea "crucial" la rúbrica de este protocolo, ya que de las 1.578 oficinas de farmacias distribuidas por todo el territorio autonómico, más del 66 por ciento se ubican en pequeños municipios.

Precisamente, la consejera ha explicado que la soledad no deseada es un problema "mucho más profundo" de lo que se pensaba en un primer momento, como se ha demostrado a través del trabajo realizado durante las últimos años mediante diversas iniciativas y actividades, de manera que esta amplia infraestructura se suma al trabajo ya desarrollado, pero sobre todo al compromiso tanto de las administraciones como de las diferentes entidades y de la sociedad en general.

CERCANÍA Y ACCESIBILIDAD

En su intervención, Blanco ha detallado que el carácter de las actuaciones que contiene el protocolo es preventivo al aprovechar la cercanía y accesibilidad de los profesionales al frente de las farmacias, que "suelen ser personas próximas y de confianza para los usuarios".

De este modo, se facilita la detección precoz y la derivación de aquellos ciudadanos que vivan en contextos de soledad no deseada y cuya salud física y mental se pueda ver afectada, lo que cobra especial relevancia en las zonas rurales.

Así, los profesionales de las oficinas de farmacia van a ser agentes especializados tanto en la detección como en el asesoramiento sobre todas las alternativas de que dispone y coordina la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Se van a realizar acciones de información y sensibilización sobre los elementos de riesgo y los efectos de la soledad, y de difusión de dichos recursos y servicios para hacerla frente y orientar a las personas que puedan estar viviendo en una de estas situaciones.

Y todo ello aparejado a una plena integración en la Comunidad para intercambiar información sobre la evolución de la soledad no deseada y el aislamiento social en ella.

Para llevar a cabo estas acciones, el departamento que dirige Isabel Blanco ha elaborado una 'Guía de actuaciones ante situaciones de soledad y aislamiento social' que pone a disposición de Concyl, en la que se especifican los principales factores que predisponen a sufrir estos contextos --situación personal, salud, vivienda y entorno--, para favorecer la detección temprana, así como una relación de todos los recursos de apoyo que tiene en marcha la Junta de Castilla y León, además de todo el material de difusión necesario para las farmacias, como carteles, folletos o tarjetas de visita.

"UN PASO MÁS"

Por su parte, la presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) ha agradecido la confianza del Ejecutivo autonómico en las farmacias para implicarse en una iniciativa que "da un paso más" para abordar una realidad como es la soledad no deseada.

Y es que se estima que cerca del 20 por ciento de las personas en España sufren soledad, lo que supone que dos de cada tres llevan más de dos años en esta situación, ha profundizado, mientras que en Castilla y León esta realidad adquiere una "especial relevancia" por sus características territoriales.

En este contexto, las farmacias comunitarias se articula como un espacio estratégico al estar presentes en todo el territorio como espacios "accesibles, cercanos" y atendidos por profesionales sanitarios que mantienen una relación de confianza con las personas y forman parte del tejido social de la Comunidad.

"El farmacéutico conoce a sus pacientes, observa conductas distintas y percibe silencios que son la antesala de una situación de soledad no deseada", ha aseverado.

Esto va a permitir articular un procedimiento sencillo y coordinado para que las farmacias colaboren en la detección de posibles situaciones de soledad y orientación hacia el teléfono 'Cerca de ti' atendido por profesionales que valorarán cada caso y prestarán la atención adecuada.

Además, ha remarcado que este acuerdo no supone asumir funciones que no corresponden sino sumar capacidades y reforzar la colaboración sociosanitaria para llegar a las personas que lo necesitan, especialmente a aquellas que no suelen pedir ayuda. "La soledad no deseada es una realidad silenciosa que no debe ser invisible", ha concluido.