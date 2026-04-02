Junta y FCQ piden medidas para evitar muertes por electrocución del quebrantahuesos en Picos de Europa

Ejemplar de quebrantahuesos muerto por electrocución en la vertiente leonesa de Picos de Europa. - FCQ

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) han instado a adoptar las medidas de seguridad correspondientes para evitar muertes de la especie por electrocución en el Parque Nacional de Picos de Europa tras localizar sin vida un ejemplar de esta especie por estas circunstancias.

La petición conjunta se produce después de que la Fundación haya dado a conocer la muerte por electrocución de un ejemplar de quebrantahuesos, especie en peligro de extinción, que fue localizado en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre las localidades de Caín y Posada de Valdeón.

El tramo donde se ha encontrado el ave electrocutada ya fue objeto de corrección en 2019 (mediante su aislamiento e instalación de dispositivos anticolisión) tras la muerte de Sidney.

A pesar de ello, se ha producido esta nueva electrocución, por lo que desde la Junta se instará nuevamente a su titular a que adopte las medidas complementarias precisas para la evitación de cualquier nueva electrocución.

Desde la FCQ se ha lamentado la pérdida de un nuevo ejemplar procedente del proyecto LIFE Pro Quebrantahuesos, cofinanciado por la Comisión Europea, que impulsa acciones científicas de conservación, reintroducción y seguimiento de la especie en sus áreas históricas de distribución, con el objetivo de consolidar la población emergente de la Cordillera Cantábrica.

La muerte de este ejemplar vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representan los tendidos eléctricos sin medidas correctoras eficientes que garanticen la ausencia de accidentes en áreas críticas para la especie.

LASTRA SU RECUPERACIÓN

Se trata de una de las principales causas de mortalidad no natural para grandes aves planeadoras en España y un factor que compromete los avances logrados durante décadas de trabajo científico, técnico y social en favor de la recuperación del quebrantahuesos.

El ejemplar que ha muerto era una hembra nacida el 28 de febrero de 2025 cedida por el Gobierno de Aragón a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Llegó al hacking del Parque Nacional de los Picos de Europa el 11 de junio de 2025 y fue liberada el 15 de julio del mismo año, instalándose desde mediados de septiembre en la zona alpina del río Cares, entre Bulnes y el entorno de Cordiñanes de Valdeón, donde realizaba vuelos regulares.

El 6 de febrero de 2026, tras detectarse movimientos anómalos en su emisor satelital, técnicos de la FCQ se desplazaron hasta el lugar y, tras dar aviso a la autoridad ambientales de la Junta de Castilla y León, se localizó su cadáver a escasos metros de dicho tendido, procediéndose al levantamiento del ejemplar por agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Posteriormente, tras la necropsia realizada por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos se confirmó que la causa de la muerte fue por electrocución.

El quebrantahuesos es una de las especies más monitorizadas de la Península Ibérica gracias a emisores satelitales y equipos de campo especializados. Precisamente por ello, su mortalidad en tendidos eléctricos es visible y cuantificable.

La FCQ ha advertido de que este mismo problema está afectando de forma silenciosa a muchas otras especies de aves rapaces y planeadoras -algunas también amenazadas- que no cuentan con un seguimiento tan exhaustivo y cuyas muertes pasan desapercibidas en amplias zonas del territorio.

MEDIDAS

La corrección de infraestructuras eléctricas resulta de suma importancia para el desarrollo de proyectos científicos y el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de conservación de la biodiversidad y transición ecológica.

Atendiendo a la problemática que representa la mortalidad no natural de avifauna por tendidos eléctricos, la Junta de Castilla y León ha dictado las actuaciones administrativas necesarias para que los titulares de las mismas, fundamentalmente distribuidoras eléctricas además de consumidores finales, procedan a su adecuación como responsables de su corrección, en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

Entre las medidas, el impulso de un plan de inspecciones con carácter preventivo y un protocolo de actuación ante casos constatados de electrocución y colisión y, también, ante infraestructuras con riesgo de siniestro, que implican los correspondientes requerimientos de corrección de las líneas eléctricas por sus titulares.

Desde el punto de vista técnico, también se han elaborado diversos manuales con el fin de zonificar la Comunidad en función de la probabilidad de electrocución, establecer la tipología de los apoyos peligrosos, categorizar su peligrosidad, establecer las correcciones tipo a realizar y cuantificar desde el punto de vista económico la cuantía de dichas correcciones.

Asimismo, a partir de un trabajo de inventario junto con un procedimiento habilitado en 2021 para la declaración voluntaria de líneas peligrosas por parte de los propios titulares, se procedió a la actualización de las líneas aéreas eléctricas que no se adecuaban al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

Esta actualización y ampliación de líneas eléctricas peligrosas publicadas, no solo de distribuidoras sino también de consumidores, ha permitido ampliar el abanico de líneas a corregir con los fondos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, la Junta de Castilla y León ha concedido, con criterios de peligrosidad por la configuración del apoyo y la probabilidad de electrocución de la zona donde se ubica, un montante cercano a 10,5 millones de euros, que se traducirá en la corrección de 2.789 apoyos.