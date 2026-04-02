Muere el diputado del PRC Javier López Marcano de un infarto

Archivo - El diputado del PRC Javier López Marcano.- Archivo- PRC - Archivo

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regionalista Francisco Javier López Marcano (Torrelavega) ha fallecido este jueves de un infarto a los 71 años de edad.

Según han informado fuentes del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) a esta agencia, el velatorio se abrirá esta tarde en el Tanatorio de Miravalles de Torrelavega.

Francisco Javier López Marcano, nacido en Torrelavega el 26 de enero de 1955, se licenció en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid.

Procedente de ADIC, era militante del Partido Regionalista de Cantabria desde 1987.

De 1987 a 1989 fue concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Torrelavega; entre 1989 y 1991, de Juventud; y durante el año 1991 dirigió la concejalía de Juventud y Deporte.

Durante 1990 y 1991 fue director general de Deporte del Gobierno de Cantabria, siendo consejero de Cultura y Deporte entre 1995 y 1999.

En este último año pasó a ocupar la alcaldía de Torrelavega, además de ser diputado regional, vicepresidente de la Federación de Municipios de Cantabria y presidente del Consorcio Feria de Muestras, cargos que desempeñó hasta 2003.

De julio de 2003 a junio de 2011 fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

En junio de 2011 se convirtió en el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria en la 8ª Legislatura, donde se mantuvo hasta 2015.

Tras este periodo, retomó su actividad como profesor de latín en el IES Marqués de Santillana hasta su jubilación.

El 26 de enero de 2021 regresó al Gobierno de Cantabria y tomó posesión como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, cargo que ocupó hasta julio de 2023.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2023 fue elegido diputado regional y vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria.