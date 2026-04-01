Adif licita por 10,5 millones la instalación de 52 kilómetros de cerramientos de la red ferroviaria de Andalucía

Archivo - Tramo ferroviario, a 31 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Adif ha licitado dos contratos para la reposición y ejecución de más de 52 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria de Andalucía por un importe conjunto superior a los 10,5 millones de euros.

Las actuaciones responden a la necesidad de "reforzar la protección" de la infraestructura en el entorno de poblaciones que han experimentado un "importante crecimiento urbano" en los últimos años, con el fin de "disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías", han explicado fuentes de Adif a Europa Press.

De esta forma, la instalación de cerramientos en estos ámbitos incrementará las condiciones de seguridad tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias. Por una parte, Adif ha licitado, por 5,2 millones de euros, los trabajos para la instalación de 33,6 kilómetros de nuevos cerramientos en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, en el entorno de los municipios de Villanueva de la Reina y Andújar, en Jaén; y en Villa del Río, Montoro, Bujalance, Córdoba y El Carpio, en la provincia de Córdoba.

Asimismo, se actuará en la línea Córdoba Mercancías-Los Prados, en el entorno de los municipios cordobeses de Montilla, Aguilar de la Frontera, Córdoba y Puente Genil, en la provincia de Córdoba. También ha licitado, por importe de 5,2 millones de euros, la instalación de 18,7 km de nuevo vallado en la línea Córdoba Mercancías-Los Prados, en el entorno de los municipios de Casariche (Sevilla); Puente Genil (Córdoba); y Álora, Cártama y Málaga, en la provincia de Málaga.

El contrato contempla también actuaciones en la línea Málaga-Fuengirola, en los municipios malagueños de Torremolinos, Benalmádena, Málaga y Fuengirola.