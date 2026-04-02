Los astronautas de Artemis II comienzan su segunda jornada con ejercicios físicos para minimizar la pérdida muscular

Los astronautas que forman parte de la tripulación de Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen - Aubrey Gemignani/Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro astronautas que viajan en la misión Artemis II comienzan este jueves su segunda jornada con ejercicios físicos que minimizarán la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad.

Después de haber descansado cuatro horas y tras haber con solucionado varios incidentes menores, como una pérdida de comunicación posterior al despegue y un problema con el inodoro de la nave espacial Orión, la tripulación se ha despertado sobre las 13.00 (hora española).

Este segundo día está marcado por la maniobra de elevación del perigeo, que elevará el punto más bajo de la órbita de Orión alrededor de la Tierra.

Sin embargo, antes de ese momento, la tripulación conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, ha comenzado instalando y revisando el dispositivo de ejercicio con volante de inercia.

Esto es tarea de Wiseman y Gloverm, mientras que Koch y Hansen tienen programado hacer ejercicio durante la segunda mitad del día. "Los entrenamientos matutinos servirán para poner a prueba los sistemas de soporte vital de Orión antes de abandonar la órbita terrestre", explica la NASA.

Por su parte, Koch dedicará la mañana también a prepararse para la inyección translunar, que se trata de la última gran ignición de los motores de la misión Artemis II que pondrá a Orion en la trayectoria hacia la Luna en esta misión de aproximadamente diez días alrededor del satélite.

Una vez que completen el evento principal de esta segunda jornada, la tripulación tendrá un día de actividades más "tranquilas", avanza la NASA, con tiempo reservado para aclimatarse al entorno espacial.

Asimismo, tendrán la oportunidad de participar en una comunicación por vídeo entre el espacio y la Tierra, la primera de varias que se realizarán a lo largo de la misión. Con la excepción del séptimo día de vuelo, que es el día libre de la tripulación, y el día del aterrizaje, se prevé que dispongan de una o dos de estas oportunidades cada día de la misión.

UN "YO-YO" DE 181 KG PARA FORTALECER A LA TRIPULACIÓN

El dispositivo de ejercicio con volante de inercia que van a utilizar los astronautas se trata de una máquina con cable para ejercicios aeróbicos como el remo y entrenamientos de resistencia como sentadillas y peso muerto.

De hecho, funciona como "un yo-yo", proporcionándoles la misma carga que ellos le aplican, con un máximo de 181 kilogramos.

Así, cada astronauta dedicará 30 minutos diarios al ejercicio, minimizando la pérdida muscular y ósea que se produce en ausencia de gravedad. El pequeño dispositivo está instalado justo debajo de la escotilla lateral que se usa para entrar y salir de la nave y que servirá como escalón cuando la tripulación acceda a ella el día del lanzamiento.

La jornada ha comenzado con algunos problemas menores a las pocas horas de que el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) haya despegado -lo ha hecho este jueves a las 00.35 (hora española) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida-.

El problema de comunicación provocó una pérdida parcial temporal de las mismas con la nave -la tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA en la Tierra, pero que ellos no podían escuchar a los cuatros astronautas-.

Además, la tripulación de Artemis II, que llegará alrededor de la Luna tras más de 50 años, también ha conseguido restablecer el funcionamiento normal del inodoro de la nave tras los primeros momentos del despegue.

Los cuatro viajan a bordo de la nave espacial Orión, que será el hogar de esta tripulación durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Vivirán y trabajarán en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporcionará los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

La nave espacial Orión orbitará la Tierra varias veces, luego emprenderá un viaje de cuatro días a la Luna, sobrevolará el satélite natural y regresará a la Tierra.