Junta y Ferduero volverán a presentar en 2026 un estudio a la CHD con alternativas para lograr almacenar más agua

Encuentro Informativo Organizado Por Europapress En El Patio Hereriano De Valladolid. Innovación Y Sostenibilidad En El Uso Agrario Del Agua. Beneficios Y Futuro Para Castilla Y León, - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

González critica que el Plan Hidrológico del Duero no contiene "planificación de infraestructuras para asegurar disponibilidad de agua"

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura y Ganadería y Ferduero firmarán un convenio de colaboración para volver a presentar en 2026 un estudio a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con alternativas para lograr incrementos de regulación en la cuenca, es decir, un plan en el que se se planteen soluciones de almacenamiento de agua para regadío.

Así lo han anunciado la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y el presidente de Ferduero, Eloy Bailez, en su intervención en el Encuentro Informativo 'Innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua. Beneficios y futuro para Castilla y León' organizado por Europa Press y Unicaja.

En este foro, la consejera ha anunciado la renovación de la colaboración con Ferduero para insistir en este estudio que, como han avanzado ambos, ya se presentó en 2018 sin éxito. "Nosotros, de la mano de Ferduero, ya lo hicimos hace años, presentamos un estudio de incrementos de regulación en la Cuenca del Duero y hoy les puedo anunciar que de cara a la próxima planificación hidrológica vamos a trabajar de la mano para renovar ese convenio y poder entregar una vez más a la CHD esos estudios de incrementos de regulación para que desde ahí se tomen en cuenta y puedan abordarse", ha detallado la consejera.

González Corral ha explicado que la Junta es consciente de que hay que cumplir requisitos ambientales y socioeconómicos a la hora de elaborar la planificación hidrológica, no obstante, desde la Consejería y Ferduero se considera que hay determinadas infraestructuras que, con una inversión, podrían incrementar esa capacidad.

"Somos conscientes de que en invierno muchas veces perdemos agua que podríamos almacenar en pequeñas balsas que permiten desarrollar regadíos de 1.000, 1.500 hectáreas que todos tenemos ejemplos cercanos y que vemos que es una solución muy buena donde conseguimos aprovechar y almacenar aquello que si no perderíamos", ha relatado, al tiempo que ha insistido en que las soluciones que se apuntarán en este estudio irán en esa línea.

En su intervención, González Corral ha advertido de la caducidad de varios convenios firmados entre SEIASA, la Junta y comunidades de regantes, al no haberse ejecutado en el plazo de cuatro años previsto, y ha reclamado un nuevo plan hidrológico de la Cuenca del Duero que permita acometer las inversiones pendientes.

"Algunos acuerdos y convenios se caducan después de cuatro años porque los días no conseguimos sacarlas adelante. Y también necesitamos evidentemente un plan hidrológico de la Cuenca del Duero que permita abordar estas inversiones", ha señalado la consejera, que ha lamentado la escasa ejecución del actual plan.

Según ha recordado, el marco vigente "mantenía muy pocas infraestructuras, quitó muchas del anterior plan hidrológico y de las pocas que tenía no se han comenzado las obras", por lo que ha defendido la necesidad de recuperar proyectos que garanticen la modernización del regadío y la gestión eficiente del agua.

"Para poder tener asegurada la disponibilidad de agua los planes hidrológicos de cuenca tienen que permitirnos contemplar esos regadíos", ha insistido González Corral, quien ha reiterado que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero ha sido el primero "que ha salido con un voto en contra". "La gran mayoría no quería ese Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero que se presentó, pero que luego en un consejo de ministros, a pesar de ese voto, lo aprobaron", ha lamentado.

Por último, ha criticado que dicho plan no contenía "planificación de infraestructuras para asegurar la disponibilidad de agua".