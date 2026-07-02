Junta formaliza recurso a la regulación: "Hubiera sido mejor algo ordenado y que no favoreciera a las mafias ilegales"

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves - JCYL - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha presentado dentro del plazo legal el recurso respecto del procedimiento de regularización de migrantes. "Hubiera sido mejor algo ordenado y que no favoreciera a las mafias ilegales", ha defendido.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Administración autonómica ha formalizado la argumentación ya conocida sobre los presuntos incumplimientos de las normativas y directrices de la Unión Europea, ya que, como ha alertado, existen dudas de que se esté garantizando el cumplimiento del pacto de inmigración en Europa, firmado bajo la presidencia española, y ha recordado que el propio Tribunal Supremo mantiene prevenciones sobre esta materia.

Asimismo, ha calificado de "muy confusa" la tramitación estatal y ha reprochado la falta de transparencia del Gobierno central, al que ha acusado de no trasladar datos suficientes a las comunidades autónomas. "Hubiera sido el mejor paso una integración pensando siempre en algo ordenado y, por tanto, que no favoreciera a las mafias ilegales que se benefician de la trata de personas", ha manifestado el portavoz.

El consejero ha defendido un modelo migratorio que cumpla las condiciones de personas que acudan a integrarse, a trabajar y a pagar impuestos para hacer crecer la economía. En este sentido, ha señalado que es positivo que quien se incorpore al mercado laboral lo haga bajo estos parámetros, pero ha censurado los procesos que no garantizan estas medidas.

A su juicio, el Gobierno de la nación no analizó de forma adecuada el asunto y manejó cifras iniciales que no se correspondían con la realidad tras constatar que en Castilla y León se han tramitado casi 40.000 peticiones de regularización, lo que ha provocado "problemas" en la obtención de documentos y largas colas de ciudadanos por la escasez de medios para atenderles de manera idónea.

SECTORIAL DE INFANCIA

Por otra parte, respecto a la ausencia del vicepresidente de Vox, Carlos Pollán, en la reunión preparatoria de la conferencia sectorial de Infancia, Fernández Carriedo ha respaldado la postura planteada por la Vicepresidencia y ha subrayado que representa la posición de todo el Gobierno de Castilla y León con respecto al reparto de menores migrantes.

Así, el portavoz ha lamentado la "falta de negociación" por parte del Ejecutivo de España y ha considerado que las propuestas son "contrarias a los intereses de los menores" al no ajustarse a las capacidades reales de atención de las autonomías.

Finalmente, Fernández Carriedo ha explicado que la misión del territorio es informar al Gobierno central sobre los recursos disponibles para asegurar una atención con condiciones de calidad una vez superadas las capacidades actuales y ha señalado que Castilla y León estará presente en la Sectorial "en la medida en que la convocatoria se produzca de la forma adecuada".