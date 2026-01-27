La Junta de Gobierno adjudica dos nuevos puestos que mejorarán la oferta en el Mercado del Val de Valladolid

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado hoy dos puestos vacantes en el Mercado del Val, en régimen de concesión y durante un plazo de diez años, en concreto una floristería y un gastrobar, según informan fuentes municipales.

La floristería (puesto número 4) constituye una novedad, pues hasta ahora no existía ningún puesto de estas características en este mercado emblemático, con lo cual este espacio municipal mejorará su variedad comercial ofreciendo nuevos productos como plantas, flores y otros adornos vegetales. El otro puesto adjudicado (puesto número 11) es un gastrobar que se encontraba vacante, con lo que quedan cubiertos todos los gastrobares del mercado.

En unas semanas ambos puestos estarán operativos. Tras esta adjudicación, en el Mercado del Val aún quedarían 4 puestos vacantes para llegar a completar los 44 puestos con los que cuenta y que combinan la venta tradicional con la oferta de gastrobares.

Además, este mercado cuenta con un supermercado en la planta sótano, que desde hace dos años funciona con horario de apertura ininterrumpido todos los días de la semana, y un restaurante panorámico en la primera planta, inaugurado el año pasado, donde se pueden degustar productos del mercado.

Esta adjudicación culmina un proceso de licitaciones que ha afectado a todos los mercados municipales de gestión directa por el Ayuntamiento y que ha estado caracterizado por una rebaja del canon municipal que cobra el Ayuntamiento, a cambio de la concesión de los puestos. El proceso se ha llevado a cabo a lo largo de las previas adjudicaciones de los puestos de los mercados de Rondilla y de Las Delicias. Como resultado de todos estos procesos se ha conseguido incrementar el número de puestos ocupados y mejorar la oferta comercial y los servicios a los clientes.

Respecto de los puestos aún vacantes, las reciente licitaciones permiten que los puestos que hayan quedado desiertos puedan ser adjudicados de forma directa (sin concurrir a un nuevo proceso de licitación), en las mismas condiciones que se han licitado, si bien también se pueden dar autorizaciones provisionales sobre los mismos.

Precisamente, y respecto a los puestos vacantes, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, tiene previsto realizar acciones para visibilizar estos puestos, así como medidas para favorecer el emprendimiento entre las que no se descartan nuevas modalidades de licitación y frenar los efectos del acusante problema de la falta de relevo generacional en los mercados, además de continuar con iniciativas de promoción y dinamización de estos espacios públicos.