La Junta habilita el 012 para asistir a ciudadanos en Oriente Medio

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado que actualmente existen 545 residentes de la Comunidad en Oriente Medio, aunque no tiene datos de los ciudadanos que están en tránsito en la zona, al tiempo que ha informado de que se ha habilitado el teléfono 012 para asistir a los castellanos y leoneses que lo precisen.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha señalado que esta cifra está basada en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) e incluye únicamente a las personas residentes y no contempla a quienes se encuentran en la zona por turismo o vacaciones. Así, de este total, 241 personas residen en Emiratos Árabes, 88 en Arabia Saudí, 80 en Israel, 51 en Jordania y 45 en Catar.

En este sentido, el portavoz ha anunciado que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha contactado este martes con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, para conocer la información disponible y analizar posibles vías de coordinación administrativa y colaboración.

Asimismo, la Junta ha habilitado un enlace específico en su portal de Acción Exterior con recomendaciones para los castellanos y leoneses residentes, desplazados o en tránsito en los países afectados, a lo que ha sumado la habilitación del teléfono de información 012 para ofrecer detalles sobre seguridad personal, asistencia consular y pautas de actuación en caso de disponer de seguros con cobertura de emergencia o evacuación.

Finalmente, Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta mantiene contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha garantizado el acceso a las embajadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona.