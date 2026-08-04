La Junta habilita la solicitud de las ayudas directas de 500 euros para las familias desalojadas por los incendios

Casas quemadas un incendio forestal, a 1 de agosto de 2026, en Mámoles, Zamora, Castilla y León (España) - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha habilitado en su sede electrónica la solicitud de las ayudas directas destinadas a las familias empadronadas en las localidades afectadas por los incendios forestales del verano de 2026 que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas.

Esta línea de ayudas, gestionada por la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, contempla una ayuda compensatoria de 500 euros por unidad familiar, con el objetivo de contribuir a paliar las consecuencias derivadas de la evacuación y ofrecer apoyo inmediato a las personas afectadas.

Podrán solicitar esta ayuda las unidades familiares empadronadas en alguna de las localidades evacuadas con motivo de los incendios forestales del verano de 2026 en Castilla y León.

A estos efectos, se entenderá por unidad familiar el conjunto de personas empadronadas en un mismo domicilio, tomándose como fecha de referencia del empadronamiento el 30 de julio de 2026.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde hoy, 4 de agosto, hasta el 9 de octubre de 2026, ambos inclusive, y la tramitación puede realizarse a través de la sede electrónica de la Administración autonómica.

Con esta medida, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con las personas y familias afectadas por los incendios, facilitando una respuesta ágil y directa para atender las necesidades derivadas de una situación de emergencia.

Además de esta línea de ayudas, ya se encuentran también disponibles otras dos medidas de apoyo impulsadas por la Junta de Castilla y León para atender las necesidades derivadas de los incendios forestales del verano de 2026.

Por un lado, la ampliación de la línea de ayudas de emergencia destinada a las familias que hayan perdido temporalmente su recurso habitacional y necesiten un alojamiento alternativo hasta la reparación o acondicionamiento de su vivienda.

Por otro lado, las ayudas dirigidas a las entidades locales para financiar la totalidad de los gastos derivados de la acogida temporal de las personas desalojadas, incluyendo alojamiento, manutención y otros gastos directamente vinculados con la atención de sus necesidades básicas.