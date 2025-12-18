La Junta hace un balance positivo de una "intensa e interesante" legislatura con 22 leyes aprobadas

El Consejero De Economía Y Hacienda Y Portavoz De La Junta, Carlos Fernández Carriedo, En La Rueda De Prensa Posterior Al Consejo De Gobierno - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado el "importante esfuerzo" del Ejecutivo autonómico en una "intensa e interesante" legislatura en la que se han aprobado 22 leyes que contemplan bajadas de impuestos, mejora de los servicios públicos y en defensa del patrimonio histórico de la Comunidad.

En concreto, durante estos cuatro años de legislatura del total de 22 leyes aprobadas en el Parlamento autonómico 14 han sido impulsadas por la Junta, de las cuales ocho corresponden a proyectos de ley y seis decretos ley, mientras que el resto han sido impulsadas por los grupos parlamentarios.

No obstante, ha señalado que quedan pendientes para la próxima legislatura medidas que se han quedado en el tintero como el proyecto de Presupuestos para 2026 que contaba con "iniciativas muy relevantes" para los ciudadanos de Castilla y León o los dos últimos decretos ley relativos a la mejora de las condiciones laborales de los empleados en materia de extinción de incendios y flexibilización de la normativa para el cuidado del bosque.

Este ha sido el balance que ha ofrecido el portavoz del Ejecutivo autonómico durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha destacado que se han completado los cuatro años íntegros de la legislatura, un periodo que ha sido "muy intenso" desde el punto de vista de la participación y del trabajo de los grupos y durante el cual la Junta se ha "sometido siempre al control parlamentario".

Precisamente, ha señalado que ayer tuvo lugar el último pleno de las Cortes en el que Castilla y León pudo transmitir un mensaje de que es "posible alcanzar importantes acuerdos" tras haberse aprobado por unanimidad una ley para la ocupación de puestos de difícil cobertura en el ámbito sanitario.

Por este motivo, ha trasladado el agradecimiento de la Administración autonómica a todos los grupos parlamentarios "sin excepción" por la tarea que han desarrollado, si bien ha advertido que todavía se tienen que celebrar dos consejos de gobierno los días 23 y 30 de diciembre, un punto en el que ha destacado que el Ejecutivo autonómico mantiene su actividad puesto que quedan "muchas tareas" antes de acabar el año.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que en Castilla y León la calidad de los servicios públicos es "muy importante" y ha remarcado el esfuerzo ejercido por el Gobierno autonómico para alcanzar "importantes acuerdos" en este ámbito.

"Acabar el trabajo parlamentario con una ley aprobado con un amplio consenso nos congratula a todos y es bueno significarlo", ha expresado, razón por la que ha trasladado su agradecimiento al conjunto los grupos parlamentarios y todos los procuradores que lo han hecho posible.

RETOS PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

En relación con aquellas leyes que se han quedado en el tintero y no han obtenido el respaldo del Parlamento autonómico, el también consejero de Economía ha manifestado el deseo de la Junta de que ser capaz de abordar estas cuestiones en la próxima legislatura, puesto que son "retos que son importantes para la Comunidad Autónoma".

En definitiva, Fernández Carriedo ha puesto en valor el "importante esfuerzo" realizado por parte del Gobierno autonómico para hacer buenas leyes e intentar persuadir al conjunto de la Cámara de su aprobación. "Hemos hecho bastante pero no hemos conseguido aprobar todo y por tanto nos queda una tarea en ese caso para la próxima legislatura", ha reflexionado.

Se trata de normativas a las que el Ejecutivo autonómico ha dedicado "mucho tiempo y esfuerzo", ha aseverado Fernández Carriedo, quien ha reconocido que le hubira "gustado" que se hubieran aprobado.

Sin embargo, ha subrayado que "no es momento de poner tanto de manifiesto lo que ha quedado por aprobar sino de reflejar que a pesar de que ha habido ocho partidos políticos en las Cortes también son muchos los acuerdos y los aspectos positivos que se han alcanzado".

LEYES APROBADAS

En concreto, Fernández Carriedo ha detallado que la actividad legislativa se ha centrado en cinco grandes bloques, el primero de ellos de carácter tributario, en el marco del cual se han impulsado diversas rebajas tributarias en la Comunidad Autónoma.

Esto ha permitido que Castilla y León cuente con los impuestos más bajos de su historia a través de las rebajas tributarias que se han aprobado en esta legislatura, ha sostenido, al tiempo que ha explicado que también se han aprobado cuatro techos de gasto, uno por cada uno de los años de la legislatura y varios presupuestos.

En el segundo bloque se concentrarían las leyes aprobadas en materia de protección de las familias, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el impulso de los servicios públicos.

En este ámbito, ha destacado la aprobación de las leyes de de regulación del modelo de atención de los centros de carácter residencial, la de apoyo a las personas con discapacidad o las de servicios autonómicos esenciales y blindaje de los servicios públicos.

También se ha referido a la ley aprobada recientemente por unanimidad sobre los puestos sanitarios de difícil cobertura. "Todas ellas son normativas que mejoran la calidad de los servicios públicos que prestamos en nuestra Comunidad , que ya son de muy alta calidad y esto viene a reforzarlo", ha expresado a este respecto el portavoz de la Junta.

En el ámbito del mundo rural y los temas agrarios ha hecho referencia a las bonificaciones de tasas veterinarias y de caza y pesca que se han aprobado en este último mes, mientras que en materia de función pública y atención a los ciudadanos ha destacado las normativa en relación con las 35 horas para todos los trabajadores de la Administración autonómica y la regulación del sistema de información de la misma para dar más transparencia a su funcionamiento.

Por último, en el ámbito de la cultura y el patrimonio como señal de identidad de Castilla y León, Fernández Carriedo ha explicado que se ha aprobado durante esta legislatura la Ley de Patrimonio cultural.