La Junta implantará un plan de carreteras 2027-40 con más inversión para impulsar una red "moderna, segura y resiliente"

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta aprobará e implantará durante esta legislatura una nueva planificación estratégica de carreteras con horizonte 2027-2040 con mayor inversión para impulsar una red "moderna, segura y resiliente" a través de la conservación y modernización de la red autonómica, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a su gestión y el estudio fórmulas de colaboración público-privada para acometer inversiones.

Así lo ha trasladado la consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas de trabajo de su Departamento para la legislatura, en la que ha explicado que este plan contará con evaluaciones intermedias cada cuatro años para adaptar las actuaciones a los objetivos marcados y mantendrá la seguridad vial como eje de la política de carreteras.

En este ámbito, la Consejería priorizará la renovación de firmes, la conservación y el mantenimiento de la red, con una inversión anual superior a los 35 millones de euros, además de continuar con los contratos de señalización y las actuaciones específicas ya en ejecución.

La nueva estrategia también contempla la modernización de la red viaria mediante mejoras de trazado, ampliaciones de calzada, posibles carriles 2+1, variantes y actuaciones en accesos a grandes municipios, además de compromisos concretos en las nueve provincias de la Comunidad.

Entre ellos figuran la culminación de obras ya iniciadas, nuevos refuerzos de firme y la redacción o ejecución de proyectos destinados a mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en las principales carreteras autonómicas.

En materia de innovación, la consejera ha destacado la aplicación de la IA para optimizar la gestión de la red de carreteras mediante un modelo digital georreferenciado que facilitará la planificación y la toma de decisiones.

A ello se sumarán la ampliación de la señalización inteligente, nuevos sistemas de aviso a ciclistas, más sensores y estaciones meteorológicas dentro del programa Territorio Rural Inteligente, así como el impulso a técnicas de construcción y conservación sostenibles con materiales reciclados.

Asimismo, Sanchidrián ha avanzado que la Junta reclamará al Gobierno de España la ejecución de las principales infraestructuras viarias y ferroviarias pendientes en la Comunidad y el impulso definitivo del Corredor Atlántico, al considerar que constituye un eje estratégico para el desarrollo económico de Castilla y León.

Además, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico estudia nuevas fórmulas de colaboración público-privada para facilitar la financiación de actuaciones prioritarias, siempre condicionadas a las disponibilidades presupuestarias.

COMPROMISOS Y ACTUACIONES CONCRETAS

Dentro de los compromisos y actuaciones concretas, la titular de Movilidad ha explicado que en Ávila se completará la renovación de la CL-505, entre La Cañada y el límite con la Comunidad de Madrid. Se concluirá la modernización de la SG-500, por su impacto directo en la provincia abulense, y se redactará el proyecto de la AV-804, entre Ávila y Arévalo.

A ello se sumarán los refuerzos en la CL-605, de Madrigal de las Altas Torres al límite con Salamanca, en la AV-105, de Arevalillo a Salamanca; y la mejora de la AV-933, de Muñana a la N-502.

En Burgos, se culminarán todas las actuaciones en marcha, entre las que destaca la variante de Salas de los Infantes, finalizarán las obras del tramo más septentrional de la CL-629, y se avanzará en los proyectos de los dos siguientes tramos.

La Junta abordará la mejora de la BU-912, entre Gumiel de Izán y Quemada; el refuerzo de la BU-551, entre la Cerca y Medina de Pomar; y la modernización de la BU-703, de Castil de Peones a Villafranca Montes de Oca.

Asimismo, se avanzará en las conexiones de Aranda de Duero, y se promoverá un convenio para mejorar la movilidad hacia el polígono industrial de Ircio, en Miranda de Ebro.

En León, se culminará la modernización de la LE-213, entre Puente Villarente y Gradefes y se restaurará el puente de Villafer; se renovará la LE-331, de Puebla de Lillo a Asturias; se reforzará la CL-631, de Toreno a Páramo del Sil, y se avanzará en el refuerzo de la CL-626, y también en la rehabilitación del firme de la LE-234, entre Prioro y Puerto de Pando.

En Palencia, se avanzará en la variante de Guardo y en la ejecución del tramo de la CL-626 entre Guardo y Santibáñez de la Peña.

También se actuará en la CL-615, entre Fresno del Río y Guardo, y en la reordenación de accesos en la vía de servicio de la CL-613, en Grijota, y en la intersección de Abia de las Torres, en la PA-245.

En Salamanca, se avanzará en el desdoblamiento del tramo de acceso a Salamanca por la CL-510; en las mejoras integrales de la SA-105, entre Peñaranda y Ávila, y de la SA-213, conocida como la carretera de Bocacara.

En Segovia, finalizarán las actuaciones en travesías, en la Cuesta de los Hoyos, desde el Espolón a la SG-20, y la Cuesta del Peñigoso, en Zamarramala.

Además, se acometerán mejoras en la A-601, de Bernuy a La Lastrilla, en la SG-205, de Cantalejo a Cerezo; en la SG-333, de Gomezserracín a Remondo.

También se construirá el vial de conexión de la CL-601, carretera de La Granja, con la estación del AVE; y como he mencionado anteriormente, también se concluirá la SG-500.

En Soria, se concluirá la variante de Yanguas, la mejora de la SO-380, de Matalebreras a Ólvega, y el refuerzo de la CL-117, entre Abejar y Molinos de Duero, y se avanzará en la nueva conexión del polígono industrial de Cabrejas del Pinar con la N-234; se completará la mejora de la SO-630, entre Villar del Río y San Pedro Manrique, y se impulsará la conexión directa de la SO-920 con la CL-116 en El Burgo de Osma.

En Valladolid, se avanzará en la tramitación para la renovación del firme de la VA-601, desde el enlace de la A-601 en Viloria del Henar y en la modernización de la VA-800, de Nava del Rey a Salamanca, donde está próxima la licitación del tramo entre Castrejón de Trabancos y el límite de Salamanca; también en la VA-524, de Tordehumos a Villafrechós.

Asimismo, se impulsará la modernización de la VA-920, de Medina de Rioseco al cruce con la N-610 y se avanzará en un protocolo con este municipio para realizar el cambio de titularidad de la travesía en la VA-913.

En cuanto a Zamora, se mejorará la ZA-321, de la N-122 a Moralina, la llamada carretera de Puente Pino. También se actuará en la ZA-714, entre Riego del Camino y Arquillinos, y en la ZA-921, de Rihonor a Puebla de Sanabria.

Además, se acometerán los refuerzos en la ZA-912, en el tramo entre la N-631 y San Pedro de las Herrerías, así como en la ZA-311, de Moralina al límite con Salamanca.