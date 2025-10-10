La Junta implementará nuevas medidas de conciliación para cubrir todos los periodos no lectivos

La vicepresidenta de la Junta participa en la inauguración de la jornada organizada por el Día de la Mujer Rural - EUROPA PRESS

TORO (ZAMORA), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León implementará nuevas medidas de conciliación para cubrir todos los periodos no lectivos y aliviar a las familias que tienen problemas para compaginar la vida personal y laboral cuando no hay clase.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha explicado que el objetivo es cubrir los periodos que no son lectivos y en los que ya han finalizado programas como 'Conciliamos', como sucede en las dos primeras semanas de septiembre.

Isabel Blanco ha realizado este anuncio este viernes en Toro (Zamora) en el acto de celebración por el 'Día de la Mujer Rural' que tendrá lugar el 15 de octubre. Un encuentro organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla y León -Fademur- en la bodega Monte la Reina, empresa impulsada, precisamente, por una mujer.

La vicepresidenta ha recordado que el 48 por ciento de las mujeres de Castilla y León reside en municipios de menos de 20.000 habitantes, donde el 54 por ciento de las personas que deciden emprender son féminas. "Un colectivo que cuenta con el apoyo de la Junta y con el compromiso del presidente Mañueco, quien ha asegurado en reiteradas ocasiones que las mujeres que residen en los pueblos de la Comunidad tienen un papel indispensable, ya que, con su esfuerzo diario, dinamizan y mantienen la vida en los pequeños núcleos rurales", ha añadido.

En la misma línea, la vicepresidenta ha destacado el trabajo de las agricultoras, ganaderas, artesanas, transformadoras y emprendedoras que desarrollan su proyecto profesional en un pueblo de la Comunidad, a quienes ha agradecido su trabajo, valentía y tenacidad. Asimismo, ha reiterado el apoyo de la Junta a este colectivo, para que continúe ejerciendo el papel de motor económico del medio rural autonómico.

"Para ello, es indispensable el trabajo de entidades como Fademur, que desarrolla una labor crucial de concienciación social por la igualdad, pero que también colabora en la implantación de las políticas del Ejecutivo autonómico para la mejora de las condiciones de vida de este colectivo", ha subrayado.

Blanco ha destacado que la Junta y Fademur llevan años trabajando conjuntamente a través de la Red de Igualdad de la Mujer Rural impulsada por el Ejecutivo autonómico, un espacio de intercambio de experiencias y configuración de sinergias que promueven el cada vez mayor protagonismo de la mujer en la vida económica, social y laboral de los municipios.

"No en vano, tanto esta como las otras seis federaciones de la Red han puesto en marcha, junto al Gobierno autonómico, planes de formación para el empleo mediante los cuales se forma a las mujeres rurales en tecnologías de la información y de la comunicación orientadas al sector agrario o, en el ámbito digital, para aquellas emprendedoras cuya herramienta principal sea internet. Además, han colaborado en el fomento y la modernización del asociacionismo", ha subrayado Blanco.

La titular de Familia ha destacado que el futuro del medio rural depende, en buena medida, del impulso del liderazgo femenino para garantizar su sostenibilidad. "No se trata únicamente de justicia social, sino de competitividad empresarial a largo plazo", ha añadido.

"No en vano --ha añadido-- el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2025 cuenta con una línea específica destinada a ligar igualdad e innovación en los pequeños municipios a través de medidas que mejoran el acceso de las mujeres rurales a recursos económicos, tecnológicos, sociales y participativos para que puedan llevar a cabo sus proyectos en los municipios".