Junta impulsa ayudas de hasta 100.000 euros para inversión en nueva maquinaria y 20.000 para ciberseguridad industrial

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta publicará la próxima semana dos líneas de subvenciones destinadas a impulsar la modernización y la digitalización de las empresas industriales de Castilla y León que prevén ayudas de hasta 100.000 euros para inversión en nueva maquinaria y 20.000 para ciberseguridad industrial.

Ambas convocatorias se abrirán el 12 de enero con el fin de agilizar y facilitar la gestión de ambos programas, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con estas subvenciones la Administración autonómica busca apoyar a las empresas industriales de la Comunidad en la incorporación de herramientas que permitan mejorar su competitividad y favorecer su crecimiento, promoviendo por un lado la introducción de nueva y moderna maquinaria en sus procesos productivos y, por otro, la mejora de la seguridad frente a posibles riesgos digitales.

La convocatoria de maquinaria industrial, que tiene como objetivo generalizar la modernización del tejido industrial de Castilla y León, va dirigida exclusivamente a pymes y autónomos industriales y busca incentivar la adquisición de maquinaria nueva que mejore la productividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

En este sentido, se financiarán las inversiones en maquinaria nueva que supongan una ampliación de la capacidad productiva, que contribuyan a diversificar la producción o que impliquen un cambio esencial en el proceso productivo.

La cuantía de la ayuda será, con carácter general, del 65 por ciento de la inversión realizada hasta un máximo de 100.000 euros por beneficiario.

El porcentaje se incrementará hasta el 75 por ciento en aquellos municipios que se encuentren incluido en Programas Territoriales de Fomento. Las inversiones subvencionadas deberán ejecutarse entre el 12 de enero del 2026 y el 12 de septiembre del 2026.

El presupuesto inicial asignado a la convocatoria asciende a 1.615.200 euros, cuantía que podrá incrementarse hasta los 4.000.000 euros.

IMPULSO A LA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

La otra línea de ayudas, dirigida a todas las empresas industriales con centro de trabajo en Castilla y León, tiene por finalidad proteger a las empresas contra las amenazas y riesgos relacionados con la digitalización, incentivando la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica, así como las inversiones en hardware y software que contribuyan a mejorar la ciberseguridad.

En este caso, la cuantía de la subvención podrá ser de hasta 20.000 euros por proyecto, pudiendo cubrir el 50 por ciento de la inversión en software y hardware, y hasta el 75 por ciento en servicios de consultoría externa en el caso de los centros de trabajo ubicados en el ámbito de los Programas Territoriales de Fomento.

Las inversiones que se financien con cargo a esta línea podrán ejecutarse en el periodo comprendido desde el día de la presentación de la solicitud y hasta el 17 de agosto del 2026. En este caso el crédito inicial de la convocatoria será 287.000 euros, con una posible ampliación de hasta 600.000 euros adicionales.

El plazo para la presentación de solicitudes en ambas líneas se extenderá desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, debiendo realizarse la solicitud de forma exclusivamente electrónica a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.