La Junta impulsa el Centro Logístico Comarcal de Biomasa de Castrocontrigo (León) con una inversión de casi 1,7 millones

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, Jose Manuel Jiménez (centro derecha), inaugura el Centro Logístico de Biomasa de Castrocontrigo (León). - JCYL

Cofinanciado con fondos europeos de Transición Justa, dará servicio a más de 380.000 hectáreas de León y Zamora

CASTROCONTRIGO (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), impulsa el Centro Logístico Comarcal (CLC) de Biomasa Forestal de Castrocontrigo (León), una infraestructura "estratégica" destinada a fomentar el aprovechamiento sostenible de la biomasa, la prevención de incendios forestales y la generación de empleo en el medio rural.

La actuación cuenta con una inversión total de 1.671.164 euros, de los que 738.932 euros corresponden a la ejecución de las obras y 932.232 euros a la adquisición de maquinaria. El proyecto está financiado en un 70 por ciento con fondos europeos de Transición Justa y en un 30 por ciento por la Junta.

El CLC se ubica en el municipio de Castrocontrigo, dentro de la comarca forestal de La Bañeza y dará servicio en un radio de actuación de 35 kilómetros, abasteciéndose de la biomasa procedente de 35 municipios de la provincia de León y 55 de la provincia de Zamora. El área de influencia del centro alcanza las 384.949 hectáreas forestales, una de las zonas con mayor potencial biomásico y también con elevada incidencia de incendios forestales en la Comunidad.

Las parcelas donde se asienta el centro, con una superficie total de 18.681 metros cuadrados, han sido cedidas a Somacyl por la Junta Vecinal de Castrocontrigo. La sociedad pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se encargará de su mantenimiento y explotación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

CARACTERÍSTICAS

El Centro Logístico Comarcal de Castrocontrigo está dimensionado para gestionar un mínimo de 20.000 toneladas anuales de biomasa forestal. La instalación permite la recepción de biomasa en rollo o astillada, su cribado, secado, almacenamiento y posterior distribución a las plantas de consumo, fundamentalmente a las redes de calor con biomasa que gestiona Somacyl en la provincia de León.

El proyecto incluye la construcción de una nave de 300 metros cuadrados destinada a maquinaria, oficinas y mantenimiento; amplias zonas exteriores para el acopio de madera y astilla; áreas de astillado y cribado; sistemas de pesaje; instalaciones contra incendios y conexión a los servicios municipales de agua, saneamiento y suministro eléctrico.

De forma paralela, Somacyl está adquiriendo la maquinaria forestal necesaria (astilladoras, cribadoras, autocargadores, palas cargadoras y camiones) que dará apoyo a este centro y a los otros dos CLC de la provincia de León, ubicados en Llamas de la Ribera y Almanza.

RED DE CENTROS LOGÍSTICOS COMARCALES

El CLC de Castrocontrigo forma parte de la red de Centros Logísticos Comarcales de Biomasa Forestal que Somacyl desarrolla en la provincia de León, junto con los centros de Llamas de la Ribera y Almanza, con una inversión conjunta de 5,33 millones de euros.

Esta red permitirá la creación de alrededor de 60 puestos de trabajo directos, principalmente vinculados a las labores de extracción y gestión forestal, además del empleo indirecto asociado al transporte y la logística de la biomasa. El área de influencia conjunta de los tres centros supera las 1,18 millones de hectáreas forestales.

EMPLEO RURAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León pretende reforzar su apuesta por la biomasa forestal como energía renovable, autóctona y sostenible, al tiempo que impulsa una gestión activa de los montes, que contribuye a reducir la carga de combustible forestal, mejorar la resiliencia frente a incendios, plagas y sequías y generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural.

La red de Centros Logísticos Comarcales permitirá además garantizar la compra de la biomasa generada por autónomos y empresas forestales en su ámbito de actuación, consolidando una economía forestal estable y favoreciendo la fijación de población en el territorio.