La Junta impulsa la cualificación profesional del sector juvenil con cursos de monitor de nivel y profesor de formación

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Escuela de Formación Juvenil, desarrolla una programación anual orientada a la capacitación y cualificación de profesionales del sector del ocio y tiempo libre. Como principal novedad, toda la oferta formativa de 2026/2027 es gratuita, favoreciendo la igualdad de oportunidades y eliminando barreras económicas para acceder a una formación especializada y de calidad.

Dentro de esta programación, hoy, 1 de octubre, y mañana, día 2, comienzan los cursos de monitor de nivel y profesor de formación, respectivamente, dos titulaciones oficiales fundamentales para garantizar la calidad y la seguridad de las actividades juveniles.

El director general de Juventud, Pablo Lázaro, ha visitado hoy el Complejo Juvenil Castilla, en la capital palentina, para conocer de primera mano este inicio formativo, donde ha destacado la respuesta especialmente positiva que ha cosechado la convocatoria.

Las titulaciones de monitor de nivel y profesor de formación han alcanzado una demanda que duplica las plazas disponibles, con 94 solicitudes para 40 plazas, lo que pone de manifiesto el creciente interés por acceder a una formación que permite desarrollar una trayectoria profesional dentro del ámbito juvenil.

Junto a estas titulaciones, Lázaro ha trasladado que la Escuela mantiene abierta su oferta de formación complementaria, integrada por cursos de especialización en materias como habilidades sociales, mediación y resolución de conflictos, prevención de riesgos en actividades de agua y cuerdas, comunicación digital o diseño de recursos didácticos para la formación online. Las personas interesadas pueden seguir presentando sus solicitudes mientras existan plazas disponibles, ha apuntado.

La programación formativa tendrá continuidad en los próximos meses. Así, la Dirección General de Juventud publicará en diciembre una nueva convocatoria que incluirá las titulaciones oficiales de Informador Juvenil y Director de Formación, además de nuevas acciones de especialización dirigidas a seguir fortaleciendo la profesionalización del sector juvenil en Castilla y León.

LIDERAZGO FORMATIVO

En los últimos cuatro años, más de 13.000 personas en Castilla y León han obtenido titulaciones relacionadas con el sector, a las que se añaden más de 200 profesionales formados en especialidades estratégicas como monitor de nivel, profesor de formación, director de formación, informador juvenil y gestor de instalaciones juveniles.

Estos perfiles constituyen una pieza clave para garantizar la calidad, la seguridad y la innovación de las actividades juveniles, aportando profesionales cualificados para la gestión de instalaciones, la organización de programas de ocio, la información y orientación a la juventud, y la formación de futuras generaciones de monitores y coordinadores. Su contribución refuerza un sector estratégico que genera actividad económica, empleo y oportunidades de desarrollo empresarial en todo el territorio de Castilla y León.