La Junta incentiva el talento científico-tecnológico de 733 alumnos de Primaria con el programa Exploradores STEM CyL - JCYL

VALLADOLID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las consejerías de Economía y Hacienda y de Educación de la Junta de Castilla y León han impulsado durante el curso 2025/2026 el programa educativo Exploradores STEM CyL, una iniciativa con la que han incentivado el talento científico-tecnológico entre 733 alumnos de tercero de Primaria de 37 centros educativos de las nueve provincias de la Comunidad.

El programa, desarrollado junto a la Fundación ASTI y ocho clústeres empresariales de la Comunidad, Aeice, Avebiom, CBECyL, CyLSolar, FACYL, H2CyL, SIVI y Vitartis--, ha involucrado también a 50 profesores y 37 empresas, y ha supuesto el reparto de más de 2.000 kits educativos.

Según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, el programa tiene como objetivo consolidarse en los siguientes años como un "referente educativo", mediante el impulso de "las vocaciones científicas y la reducción de la brecha de género".

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Talento 2030 y en el Plan de Acción Integral de Talento 2024-2027 de la Junta de Castilla y León, y busca fomentar el conocimiento en aquellas áreas que serán "esenciales para acompañar los procesos de innovación y transformación digital" de las empresas de la Comunidad.

El programa trata de impulsar las profesiones denominadas STEM, por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que dominan el futuro del empleo, como las profesiones relacionadas con la inteligencia artificial, big data, desarrollo de software o ciberseguridad.

DINÁMICA DEL PROGRAMA

El programa Exploradores STEM CyL ha desarrollado una metodología que permite la formación específica de los profesores y el aprendizaje de los alumnos a través del juego mediante un kit individual por trimestre.

Además, a través de los clústeres de Castilla y León, diversas empresas han ayudado a orientar los estudios de los niños para que puedan acceder a las mejores oportunidades y, al mismo tiempo, han dado visibilidad al tejido empresarial de la Comunidad.

El equipo de Exploradores STEM CyL ha llevado a cabo 185 actividades durante el curso, entre las que se encuentran 74 sesiones de la Escuela de Familias STEM, 37 Mentorías STEM, 37 visitas a empresas y 37 talleres STEM.