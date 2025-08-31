La Junta incorpora este lunes dos nuevos jóvenes para realizar prácticas en la Delegación Permanente de CyL en Bruselas

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León incorporará desde este lunes 1 de septiembre dos nuevos becarios a la Delegación Permanente de la Comunidad en Bruselas, donde apoyarán durante dos años el trabajo del personal en la oficina y adquirirán experiencia práctica sobre el funcionamiento de la Unión Europea para desarrollar "habilidades clave" para su futuro profesional en asuntos europeos.

Se trata de unas becas de la Consejería de la Presidencia que reflejan el compromiso de la Junta con la formación y el desarrollo de jóvenes en acción exterior e integración europea y así promover su participación en instituciones internacionales y el conocimiento de las oportunidades que la Unión Europea ofrece a Castilla y León.

En este contexto, la Delegación Permanente en Bruselas actúa como un "puente estratégico" entre la Comunidad y las instituciones europeas, que representa sus intereses y realiza un seguimiento de las políticas comunitarias que puedan afectarla, señala la Junta a través de un comunicado.

Además, fomenta la participación de Castilla y León en programas europeos de innovación y desarrollo, impulsa su visibilidad internacional y facilita la cooperación con otras regiones, lo que es "fundamental" para influir en la toma de decisiones y captar oportunidades que favorezcan el desarrollo económico y social de la Comunidad.

Así, como primera toma de contacto con sus nuevas responsabilidades, los dos jóvenes seleccionados han mantenido en la Consejería de la Presidencia una reunión con la directora de Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez, y con la directora de la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas, Clara San Damián.