La Junta informa favorablemente de la creación de 19 nuevas plazas judiciales en la Comunidad

La Consejería de la Presidencia ha trasladado a conocimiento de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, la propuesta de informe realizado por los Servicios Jurídicos en relación con el Proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales en toda España, 19 de ellas en Castilla y León, si bien ha lamentado que no se contemple ninguna unidad judicial nueva en Palencia, Soria ni Zamora, pese a las necesidades "reiteradamente planteadas" por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y el Ejecutivo autonómico.

Dicho informe ha sido elaborado a solicitud del propio Ministerio, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha detallado el detallado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El informe de los Servicios Jurídicos valora la creación de una nueva plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro, y otra número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero.

Ambas plazas habían sido solicitadas por la Junta en 2022, petición que después fue respaldada por las Cortes en 2023, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta a reclamar su creación ante el Estado.

También se han informado favorablemente la creación de las plazas número 8 de la Sección Civil y número 4 de la Sección Social de la ciudad de Burgos.

No obstante, el informe señala que el proyecto de Real Decreto no contempla la creación de nuevas unidades judiciales en las provincias de Palencia, Soria ni Zamora.

En el caso de Palencia, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como la Administración autonómica han solicitado la creación de una plaza de la Sección Civil y de Instrucción en sus memorias e informes, pendiente de creación desde la programación de 2019 que propuso el propio Ministerio de Justicia.

Asimismo, tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Junta vienen reclamando desde 2022 la creación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Soria. Ambas peticiones también fueron elevadas al Gobierno de España desde el parlamento autonómico a través de la ya citada PNL de 2023.

En Zamora, la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2024 recoge la petición de la Audiencia Provincial sobre la necesidad de contar con una nueva unidad judicial como Sección de Violencia sobre la Mujer, o en su defecto la creación de una plaza en la Sección Civil y de Instrucción.

El informe de los Servicios Jurídicos también pone de manifiesto que, de las 500 unidades judiciales previstas en el conjunto del país, solo 19 corresponden a Castilla y León (1 a Ávila, 4 a Burgos, 4 a León, 1 a Salamanca, 1 a Segovia, 6 a Valladolid, y 2 de adscripción territorial al propio Tribunal Superior de Justicia), lo que supone un 3,8 por ciento del total.

Como referencia, en 2022 se asignaron a la Comunidad casi el 16 por ciento de las unidades judiciales creadas ese año.

El informe recuerda además que Castilla y León concentra a casi el 5 por ciento de la población nacional, el 19 por ciento del territorio y el 28 por ciento de los municipios de España, porcentajes por debajo de la proporción de plazas asignadas.

Con estas consideraciones, el informe es favorable al proyecto, si bien incorpora dichas reclamaciones sobre la distribución territorial de las nuevas unidades judiciales.

PLAZAS JUDICIALES

En concreto, las unidades judiciales incluidas en el Proyecto de Real Decreto Ley para la Comunidad de Castilla y León prevén la creación de una plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ávila, la plaza número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Burgos, la plaza número 4 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Burgos y la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero.

Asimismo, se contempla la creación de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro; una plaza de magistrado o magistrada en la Sección 2 de la Audiencia Provincial de León, correspondiente al orden civil; la plaza número 10 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de León; la número 11 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de León, así como la creación y constitución de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de León (se crea la plaza número 1).

De igual forma, se prevé crear la plaza número 9 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Salamanca, la número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia. 12, la número 13 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valladolid, la número 14 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valladolid, la número 15 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valladolid y la plaza número 16 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valladolid.

Por último, se creará la plaza número 17 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valladolid, la número 6 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Valladolid y dos plazas de juez o jueza de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.