Precaución ante niveles de partículas muy elevados en Ávila y el sur de la provincia

Vista del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Casillas, Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha calcinado 55000 hectáreas convirtiéndose en el mayor incendio registrado en España. Actualmente, las labores de - Alberto Ortega - Europa Press

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian niveles elevados de partículas en la ciudad de Ávila y la zona sur de esa provincia que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por el cambio de la dirección del viento sobre los incendios forestales en el sur de Castilla y León.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante estas concentraciones elevadas.

Este aviso afecta a la a la ciudad de Ávila y zona sur de esta provincia. Es aconsejable que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y las personas sensibles deben adoptar precauciones especiales.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha señalado que se hará un seguimiento de este episodio, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Además, ha apuntado que los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en la web de la Junta http://servicios.jcyl.es/esco/index.action; en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/) y la Agencia Europea del Medio Ambiente (https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html), además de en la APP ICA Índice de calidad del aire" disponible en APP Store.