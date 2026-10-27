La Junta inicia la comercialización de las primeras 98 parcelas del Parque Tecnológico de Burgos, con 309.145 m2

BURGOS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha iniciado la comercialización de parcelas del Parque Tecnológico de Burgos, que en una primera fase cuentan con una superficie total de más de 309.000 metros cuadrados.

A tal efecto, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido una reunión de trabajo con las alcaldesas de Burgos, Cristina Ayala Santamaría, y de Cardeñajimeno, María del Carmen Montes Benedicte, así como con el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Méndez Pozo, y el viceprepresidente de FAE, Javier Herran Andrés, para informarles sobre el inicio del proceso.

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), abre el plazo para que las empresas interesadas en instalarse en el Parque Tecnológico puedan solicitar una prerreserva sobre las parcelas que necesiten para desarrollar su actividad.

En esta primera fase se pone a disposición de las empresas 98 parcelas de suelo tecnológico y 4 destinadas a equipamiento comercial que suman una superficie neta total de 309.145 m2. Los precios establecidos para las parcelas de uso tecnológico del parque que oscilan entre 36,69 y 50,95 euros por metro cuadrado, mientras que las destinadas a equipamiento comercial, el precio oscilará entre 35,54 y 49,21 euros por metro cuadrado.

Para favorecer la difusión del proyecto y reforzar la captación de inversiones, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECYL, facilitará a ambos ayuntamientos, así como a la Cámara de Comerio y la FAE de Burgos, la documentación y los datos con el objetivo de que puedan presentar y promocionar el Parque Tecnológico en los distintos encuentros y acciones empresariales en los que participen. Posteriormente la información, la recepción y gestión de las solicitudes sobre las parcelas se centrarán en ICECYL como propietario del suelo.