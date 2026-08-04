Junta inicia un expediente sancionador contra el matadero de Segovia que sacrificó 200 ciervos

Archivo - Ciervos sacrificados en el matadero de Segovia. - IGUALDAD ANIMAL - Archivo

SEGOVIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha acordado el inicio de un expediente sancionador contra el matadero de Segovia que sacrificó más de 200 ciervos procedentes de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo ante "la falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento tras el empleo del arma de proyectil libre".

Una infracción, según informa Igualdad Animal, organización que presentó la denuncia, tipificada como "muy grave" sancionable con multas de entre 6.001 y 100.000 euros. El expediente se encuentra actualmente en fase de instrucción, detalla en un comunicado.

La denuncia fue presentada por Igualdad Animal el 22 de diciembre de 2025, después de documentar presuntas irregularidades durante las operaciones de manejo, aturdimiento y matanza de los animales en el interior del establecimiento. La organización trasladó también los hechos a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que ha sido informada de la evolución del procedimiento.

Tras hacerse público, la organización señala que la Consejería defendió que el matadero contaba con autorización para el sacrificio de caza de cría y que la actividad se desarrollaba bajo supervisión veterinaria oficial. Sin embargo, Igualdad Animal ha recordado que su denuncia nunca cuestionó la autorización administrativa del establecimiento, "sino las prácticas observadas durante la matanza y la eficacia de los mecanismos oficiales de control destinados a garantizar el cumplimiento de la legislación de bienestar animal".

Además del procedimiento sancionador, la organización mantiene abierta una reclamación en materia de transparencia. El pasado 22 de mayo de 2026, solicitó formalmente acceso a los informes de los Servicios Veterinarios Oficiales, las actas de inspección, las medidas correctoras adoptadas, los protocolos aplicados y toda la información relativa al Sistema de Videovigilancia del Bienestar Animal (SVBA), cuya instalación es obligatoria en los mataderos.

Ante la falta de respuesta por parte de la Administración, Igualdad Animal presentó una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, recuerda el comunicado.

"La organización considera que sigue siendo imprescindible esclarecer cómo pudieron producirse las irregularidades denunciadas en un establecimiento autorizado, sometido a controles oficiales y obligado a contar con sistemas de videovigilancia, sin que estos hechos fueran detectados previamente", añade. Por ello, ha reclamado conocer el "funcionamiento real de estos mecanismos y su capacidad para prevenir y detectar incumplimientos de la normativa de bienestar animal".

En el comunicado, Bienestar Animal asegura la confirmación, por parte de la Junta, de que los ciervos sacrificados fueron declarados aptos para consumo humano tras la inspección veterinaria oficial se incorporaron a la cadena alimentaria y que las canales obtenidas fueron destinadas a establecimientos dentro del territorio nacional.

"La apertura del expediente sancionador supone un primer paso y confirma que los hechos denunciados requerían una respuesta por parte de la Administración. Al mismo tiempo, la Junta ha confirmado que los ciervos sacrificados en este matadero se incorporan a la cadena alimentaria. Este caso demuestra que el consumidor no tiene ninguna forma de saber si la carne que llega a su plato procede de un proceso en el que se haya respetado la legislación de bienestar animal", asegura la gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulá.

Para Mulá es "imprescindible" que la instrucción analice el alcance de los "posibles incumplimientos, que se esclarezca qué falló en los mecanismos de control y que, si se acreditan responsabilidades, existan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos".