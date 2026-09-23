La Junta inicia las obras en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria) para garantizar su estabilidad

La Junta inicia las obras de consolidación del Palacio de los Hurtados de Mendoza en Almazán (Soria) - JCYL

SORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha puesto en marcha las obras de emergencia para garantizar la estabilidad del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria), declarado Bien de Interés Cultural, tras los derrumbes de los días 1 y 20 de septiembre, después de que los titulares del inmueble no iniciaran las obras de estabilización requeridas tras el primer derrumbe registrado el pasado 1 de septiembre.

Tras el nuevo derrumbe producido el 20 de septiembre y ante el grave riesgo estructural existente, el consejero, Alberto Díaz Pico, anunció el lunes 21 de septiembre la intervención directa de la Junta.

Ese mismo día se firmó la Orden de la Consejería que acuerda las obras de emergencia y se iniciaron las actuaciones necesarias para su ejecución.

El martes 22 comenzó la tramitación administrativa para encargar los trabajos a una empresa especializada y la dirección facultativa y este miércoles la empresa ya se encuentra en el Palacio realizando el acopio de material auxiliar y puntales estructurales necesarios para poner en marcha el apeo de los forjados de la galería de los arcos.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Tras el primer derrumbe del 1 de septiembre, la Junta mantuvo reuniones con los titulares del inmueble y el Ayuntamiento de Almazán, recordó el deber de conservación que corresponde a los propietarios y ofreció su asesoramiento técnico.

Posteriormente, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural autorizó las actuaciones de estabilización necesarias y notificó a los titulares la obligación de acometerlas.

Pese a estas actuaciones y requerimientos, las medidas de estabilización no llegaron a ejecutarse antes del nuevo derrumbe del 20 de septiembre.

Ante esta nueva situación y el riesgo de nuevos daños sobre un bien protegido, la Junta ha decidido asumir directamente las obras de emergencia, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a los titulares del inmueble y de las actuaciones administrativas que procedan.

En apenas dos días desde la adopción de la Orden, la intervención ha pasado de la tramitación administrativa a los primeros trabajos materiales sobre el Palacio, según han señalado desde la delegación de la Junta en Soria.

Los trabajos de estabilización se desarrollarán siguiendo una secuencia técnica de abajo hacia arriba.

El apeo comenzará en la planta semisótano, correspondiente al suelo de la planta baja de la galería, y continuará por el forjado de planta baja y el forjado de planta primera.

El objetivo prioritario es estabilizar los elementos estructurales afectados y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para continuar con las actuaciones previstas en el inmueble.

De forma paralela, continúan las gestiones administrativas preceptivas y la implantación de las medidas de seguridad y salud necesarias para trabajar en la zona de afección.

La intervención permitirá proteger las estructuras que permanecen en pie y preservar los elementos patrimoniales que puedan ser recuperados.

La Consejería continúa mientras con el análisis técnico del conjunto del Palacio para determinar las siguientes actuaciones necesarias para su conservación.