La Junta instala habitaciones de bebé en todo CyL para promover acogimientos familiares para 556 menores

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha instalado habitaciones de bebés en las capitales de provincia con el objetivo de visibilizar el servicio de protección de acogimiento familiar ya que, en toda la Comunidad, existen 556 menores de edad que crecen protegidos en centros residenciales autonómicos, de los cuales 84 tienen entre 0 y 6 años.

Así lo ha explicado la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Álvarez, acompañada por el presidente de Cruz Roja en Valladolid , Juan José Zancada, donde ha apuntado que existen dos motivos "fundamentales" para la realización de esta campaña.

En concreto, el primero va dirigido a los menores de menos de seis años que están en el centro de atención residencial, por lo que la directora general ha manifestado que "un compromiso" por parte de todas las comunidades autónomas "para que esos niños crezcan y se desarrollen en el seno de una familia".

Por otro lado, en segundo lugar, están los niños que son mayores de siete años, que ha aseverado que entienden que es "importante" que puedan participar de esa experiencia, y para ellos han planificado una figura de "instancia temporal" en dos modalidades.

Una de las opciones sería en periodo vacacional, es decir, que estos niños puedan pasar las vacaciones en el seno de una familia y, por otro lado, otro plan para aquellos niños que pasan y desarrollan el curso escolar dentro de una familia. De este último plan, actualmente en Valladolid hay dos familias que están bajo esa figura.

Asimismo, en la Comunidad hay una serie de familias que, por diferentes causas, no pueden hacerse cargo de sus hijos y, en estas situaciones, la Comunidad asume la protección de los menores a través del Sistema de Protección a la Infancia.

La prioridad de esta red, según han explicado, es buscarles una familia, ya que es el entorno "más propicio" para su desarrollo vital en todos los sentidos, desde el cuidado hasta la formación, pasando por la socialización o la vinculación afectiva y, por ello, Esperanza Álvarez ha apuntado que "cada niño que esté en un centro, es necesario encontrar a su familia adecuada", por lo que ha sentenciado que "cualquier esfuerzo que se haga, bienvenido sea".

Si bien la Junta cuenta con una red de centros en los que se garantiza una atención de calidad a todos los niveles, el acogimiento familiar es la medida de protección "más adecuada y natural", sobre todo para los menores de entre cero y seis años.

En cuanto a las familias de acogida, la directora general ha afirmado que desde la Junta intentan que ese menor "no salga de su contexto", es decir, "si está en un centro en Valladolid, que no tenga que mudarse a otra provincia, algo que Álvarez ha asegurado que "no es fácil".

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Valladolid ha señalado que en la provincia hay 100 niños protegidos en centros residenciales, 20 con edades inferiores a los seis años y 80 con edades comprendidas entre los siete y 17 años.

"Lo que pretendemos con esta campaña es invitar, animar y atraer a familias que se comprometan solidariamente en hacer esos acogimientos familiares o esos respiros de estancia temporal", ha animado Juan José Zancada.

En cuanto el proceso para acoger a un menor, el presidente ha explicado que comienza con una primera entrevista informativa que, posteriormente, va acompañada por aquellas familias que están interesadas en sesiones formativas, explicándoles "realmente los roles y las funciones que se les va a solicitar".

Posteriormente, aquellas familias que siguen manifestando ese interés, se les hace una valoración de idoneidad, de estabilidad, para, posteriormente, ya hacer un análisis más personalizado que permita determinar que son familias "adecuadas y estables", que van a garantizar que ese acogimiento se va a llevar "en buenos términos".