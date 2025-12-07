La Junta instalará 18 equipos de estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en carreteras

Imagen de recurso de una jornada invernal de Castilla y León - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SORIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León instalará 18 nuevos sensores de temperatura y estaciones meteorológicas con el objetivo de reforzar la Red autonómica de carreteras durante el periodo invernal, con una inversión de 135.000 euros por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado, en un comunicado recogido por Europa Press, la instalación de estos equipos en el marco de un nuevo plan que se desarrollará dentro del proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León.

Este proyecto pone a disposición de las administraciones una plataforma que permite monitorizar a tiempo real estos servicios públicos, de manera que los responsables de la gestión de carreteras pueden observar, conjuntamente o de forma individual, las estadísticas de cada uno de los dispositivos.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras aprovecha esta plataforma con el propósito de mejorar la gestión inteligente y efectiva de la circulación e información del ciudadano durante el invierno.

Así, ha instalado sensores que pueden captar el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera y estaciones meteorológicas que indican parámetros fundamentales como las condiciones ambientales e incluso la temperatura de la calzada.

Actualmente, hay 127 equipos operativos para mejorar la capacidad de anticipación de climas adversos, a los que se sumarán 18 nuevos dispositivos que se ubicarán a lo largo de las diferentes provincias de Castilla y León.

En concreto, en la provincia de Ávila se instalará un equipo en la CL-610 en Madrigal de las Altas Torres, mientras que en Burgos se activarán dos nuevos dispositivos en la CL-629 en la Mozorra.

Palencia contará con tres puntos de control en las carreteras CL-615, P-210 y P-225, que cubren Guardo, Cardaño de Abajo y Valserrábano, tal y como ha detallado la Junta.

En Salamanca se desplegarán cuatro unidades que actuarán en las vías SA-100, SA-104, SA-201 y SA-214, que afectan a las zonas de La Hoya, Gallegos de Solmirón, La Alberca y Guijuelo, respectivamente, y Segovia incorporará dos sistemas adicionales en la CL-605 en Puente Oñez y la SG-323 en Mirador Zuloaga.

Por su parte, Soria encabeza el despliegue de estos equipos con unidades en la SO-615 en Puerto de Oncola, la SO-830 en Puerto de Sana Inés, la CL-101 en Puerto de la carrasca y Altos de Villasayas, y la SO-160 en Alto del Mojón de la Lastra, mientras Zamora dispondrá de un aparato en la CL-612 en Tierra de Campos.