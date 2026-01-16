La Junta invierte 185.000 euros en un nuevo camión de recogida de residuos para la Mancomunidad Alto Órbigo. - DELEGACIÓN JUNTA EN LEÓN

LEÓN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, ha financiado con 185.000 euros la adquisición de un nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos por parte de la Mancomunidad de Municipios Alto Órbigo, una inversión que supera el 70% del coste total del vehículo, cifrado en 258.927,90 euros.

El vehículo incorporado es un camión de última generación, basado en un chasis MAN TGS y equipado con un sistema Rotopress 520, una tecnología especialmente diseñada para la recogida de la fracción orgánica de los residuos. A diferencia de los sistemas de compactación tradicionales, este equipo emplea un tambor giratorio con tornillo sinfín, lo que reduce de forma significativa la generación de lixiviados y permite una gestión más limpia y eficiente de los biorresiduos.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, acompañado por el presidente de la Mancomunidad y los alcaldes de la misma, han comprobado la tecnología pionera de dicho camión que permite la recogida de residuos orgánicos. Esta actuación se enmarca en la política de apoyo de la Junta a las mancomunidades de municipios, entidades fundamentales para garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos locales, especialmente en el medio rural.

Como ha señalado Diego, con este tipo de inversiones, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con la cohesión territorial, la modernización de los servicios municipales y la transición hacia un modelo más sostenible. En este sentido, el delegado ha recordado que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, invirtió más de un millón de euros el pasado año 2025 para mejorar los servicios públicos que se prestan a 260.000 vecinos de 73 municipios del medio rural a través de 12 mancomunidades de la provincia de León. "Son inversiones relacionadas con la modernización sostenible de distintos tipos de camiones, vehículos y maquinaria, así como la mejora de inmuebles", ha puntualizado.

En concreto, gracias a esta inversión la Mancomunidad Alto Órbigo se adapta a las exigencias de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece la obligatoriedad de la recogida separada de la materia orgánica.

El nuevo camión facilitará el tratamiento adecuado de estos residuos para su posterior valorización mediante procesos como el compostaje o la biometanización, evitando su depósito en vertedero.

El delegado ha destacado que esta actuación es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite avanzar en innovación, sostenibilidad y mejora de los servicios públicos, reforzando el papel de las mancomunidades como instrumento eficaz para afrontar los retos medioambientales y demográficos del territorio.