La Junta invierte 3,59 millones de euros en renovar la señalización vertical de las carreteras de CyL - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha formalizado nueve contratos, uno por provincia, para la colocación y reposición de señalización vertical en carreteras autonómicas, con una inversión total de 3,59 millones de euros.

Estas actuaciones cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses y tienen como objetivo reforzar la señalización vertical en las carreteras autonómicas para garantizar una circulación "más segura, eficiente y adaptada a los estándares actuales de visibilidad y durabilidad", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Para ello, se llevará a cabo la instalación de nuevas señales verticales de diseño fijo en chapa de acero galvanizada, dotadas de elementos reflectantes de alta calidad, que sustituyen a las deterioradas o inexistentes.

Asimismo, se acometerá la renovación de placas de señales existentes, un proceso en el que se mantendrán sus dimensiones originales, como parte de las operaciones de mantenimiento preventivo. Esta renovación, según ha expresado la institución autonómica, es necesaria para garantizar "la mayor visibilidad posible" de cualquiera de estas señales.

Las cuantías por provincias, adecuadas a las necesidades de mantenimiento y reposición de señales verticales que se ejecutarán hasta 2027, son las siguientes: Ávila, 355.323,95 euros; Burgos, 476.879,31 euros; León, 473.730,46 euros; Palencia, 524.289,72 euros; Salamanca, 348.984,85 euros; Segovia, 352.755,72 euros; Soria, 365.325,85 euros; Valladolid, 343.724,16 euros, y Zamora, 350.525,67 euros.

Esta inversión se suma a las ya previstas para la mejora de la señalización horizontal, dentro de un plan integral de conservación y modernización de infraestructuras viarias que busca "reducir la siniestralidad y reforzar la movilidad segura" en todo el territorio.