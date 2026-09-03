La Junta invierte 9,5 millones para radioterapia a pacientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, por importe de 9.593.424 euros y dos años de vigencia, la contratación para la prestación de asistencia sanitaria oncológica mediante radioterapia externa con acelerador lineal destinada a pacientes del área de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

El Complejo Asistencial Universitario de Segovia dispondrá de una unidad satélite de radioterapia, que irá vinculada a las obras generales del hospital, teniendo como centro de referencia el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El incremento del volumen de pacientes adscritos a dicho centro asistencial, así como la necesidad de sustitución y renovación tecnológica de uno de los aceleradores del Hospital Clínico Universitario por un nuevo equipo de alta tecnología, hace necesario contratar un servicio de radioterapia mediante acelerador lineal acorde con las patologías de los pacientes.