La Junta invierte más de 1,5 millones en la mejora de la eficiencia energética del IES La Merced de Valladolid

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León la contratación de la obra de mejora de la envolvente en el Instituto de Educación Secundaria (IES) La Merced de Valladolid por un importe de 1.524.320 euros.

La intervención también incluye el cambio de las carpinterías y una nueva marquesina en su acceso principal, tiene un plazo de ejecución de ocho meses y está previsto su inicio en febrero de 2026.

El IES 'La Merced' se ubica en un edificio de 1925 que ya ha sido objeto de distintas reformas y que se someterá a una nueva en los próximos meses con un presupuesto que asciende a 1.524.320 euros para mejorar la envolvente de las fachadas del edificio, cambiar sus carpinterías e incorporar una marquesina en su acceso principal contribuyendo a la renovación de su imagen actual.

En concreto, en las fachadas que dan a la vía pública, se proyecta la implementación de un sistema de aislamiento térmico a base de fachada ventilada con panel composite, y para las fachadas de los patios la instalación de un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) y revestimientos elásticos a base de pinturas. Además, instalarán ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble en todas las dependencias y se intervendrá en el frente acristalado del acceso principal.

Por otro lado, se incorporará una marquesina que va a contribuir a la identificación del acceso principal de la calle La Merced y se mejorará la accesibilidad de las entradas al centro. Finalmente, se realizarán actuaciones menores como la instalación de cubierta en el gimnasio, la renovación de bajantes o la incorporación de barras antipánico en puertas de evacuación.

La Dirección Provincial de Educación de Valladolid tramitó esta obra en un anterior expediente de contratación, pero no se presentó ninguna oferta, por lo que se declaró desierto el procedimiento.