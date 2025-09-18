La Junta llevará a las Cortes el PGC antes del 15 de octubre

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que el Ejecutivo trabaja ya en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 y ha asegurado su intención de registrar el documento en las Cortes antes del 15 de octubre, fecha límite marcada en el Estatuto de Autonomía, al tiempo que ha confiado en que los cambios de dirección en los grupos parlamentarios durante este último año favorezca el acuerdo en torno a las cuentas.

Así lo ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha asegurado que su intención "hacer el presupuesto, registrarlo, que los consejeros lo puedan explicar", algo que no ha ocurrido en el presente ejercicio en el que la ausencia de acuerdo previo sobre las cuentas de 2025 llevó a la Junta a no registrar el anteproyecto de presupuestos pese a presentarlo, lo que supuso la prórroga de las cuentas de 2024.

No obstante, en esta ocasión, Fernández Carriedo ha reseñado que la Junta hará todo lo que esté en su mano para aprobar las cuentas con dos premisas claras: "Sin chantajes, ni condiciones previas contrarias al interés general".

"Lo que depende de nosotros lo vamos a hacer, Castilla y León va a tener un presupuesto para que pueda ser analizado, va a tener un buen presupuesto con medidas concretas y específicas y va a tener la voluntad del Gobierno de Castilla y León de mano tendida para intentar llegar a acuerdos en torno a ese presupuesto", ha relatado el portavoz de la Junta, quien ha aclarado que ya debe ser "tarea" de todos los grupos que el acuerdo se produzca.